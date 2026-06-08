Σαν σήμερα το 1815, οι νικητές του Ναπολέοντα κάθονται γύρω από ένα τραπέζι στη Βιέννη και σχεδιάζουν από την αρχή τον χάρτη της Ευρώπης. Από αυτή τη διπλωματική διάσκεψη γεννήθηκε η λογική της «ισορροπίας δυνάμεων», ένα σύστημα που θα καθόριζε το μέλλον της ηπείρου για τις επόμενες δεκαετίες.

Το Συνέδριο της Βιέννης, που είχε ξεκινήσει το 1814, ολοκληρώθηκε σαν σήμερα —μόλις λίγες ημέρες πριν από την ιστορική μάχη του Βατερλό— και αναδείχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες διπλωματικές διασκέψεις της παγκόσμιας ιστορίας.

Οι Στόχοι και οι Πρωταγωνιστές

Μετά την πτώση της ναπολεόντειας κυριαρχίας, οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής επιδίωξαν να αποκαταστήσουν την πολιτική τάξη που είχε κλονιστεί συθέμελα από τη Γαλλική Επανάσταση.

Στο επίκεντρο των σκληρών διαπραγματεύσεων βρέθηκαν η Αυστρία, η Ρωσία, η Πρωσία και η Βρετανία. Σημαντικό ρόλο, ωστόσο, κατάφερε να διατηρήσει και η ηττημένη Γαλλία, χάρη στην ευφυή και ελιγμένη διπλωματική παρουσία του Ταλεϊράν. Στόχος τους δεν ήταν απλώς η τιμωρία της Γαλλίας, αλλά η δημιουργία ενός συστήματος ασφαλείας όπου καμία δύναμη δεν θα μπορούσε ξανά να κυριαρχήσει ολοκληρωτικά στην ήπειρο.

Ο Νέος Γεωπολιτικός Χάρτης

Οι αποφάσεις του Συνεδρίου άλλαξαν ριζικά τα σύνορα:

Γαλλία: Περιορίστηκε στα προεπαναστατικά της σύνορα.

Περιορίστηκε στα προεπαναστατικά της σύνορα. Κάτω Χώρες: Η Ολλανδία ενώθηκε με το Βέλγιο σε ένα ενιαίο βασίλειο.

Η Ολλανδία ενώθηκε με το Βέλγιο σε ένα ενιαίο βασίλειο. Πρωσία & Αυστρία: Η Πρωσία ενισχύθηκε με σημαντικά γερμανικά εδάφη, ενώ η Αυστρία εξασφάλισε κυρίαρχο ρόλο στην Κεντρική Ευρώπη και την Ιταλία.

Η Πρωσία ενισχύθηκε με σημαντικά γερμανικά εδάφη, ενώ η Αυστρία εξασφάλισε κυρίαρχο ρόλο στην Κεντρική Ευρώπη και την Ιταλία. Ρωσία: Επέκτεινε την επιρροή της, αποκτώντας τον έλεγχο του μεγαλύτερου μέρους της Πολωνίας.

Η Κληρονομιά: «Ισορροπία Δυνάμεων» και Παλινόρθωση

Η μεγαλύτερη παρακαταθήκη της Βιέννης ήταν το λεγόμενο «Ευρωπαϊκό Κοντσέρτο». Οι ευρωπαϊκές μοναρχίες συμμάχησαν για να συγκρατήσουν τις φιλελεύθερες και επαναστατικές ιδέες, επιλέγοντας τον δρόμο της διπλωματικής συνεννόησης για την αποφυγή γενικευμένων πολέμων. Αν και το σύστημα αυτό δεν απέτρεψε τις τοπικές συγκρούσεις, χάρισε στην Ευρώπη μια μακρά περίοδο σχετικής σταθερότητας.

Ωστόσο, η σταθερότητα αυτή είχε ημερομηνία λήξης. Το Συνέδριο της Βιέννης εγκαινίασε την εποχή της Παλινόρθωσης, αλλά αγνόησε επιδεικτικά τα αιτήματα των λαών για εθνική αυτοδιάθεση. Αφήνοντας ανοιχτά πληγές σε περιοχές όπως η Ιταλία, η Γερμανία, η Πολωνία και τα Βαλκάνια, οι ηγεμόνες της Ευρώπης απλώς καθυστέρησαν τις εθνικές και κοινωνικές επαναστάσεις που θα συγκλόνιζαν τον 19ο αιώνα.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

411 π.Χ.: Εκδηλώνεται πραξικόπημα ολιγαρχικών στην Αθήνα, με στόχο την κατάλυση της δημοκρατίας και την εγκαθίδρυση της εξουσίας των Τετρακοσίων. Το καθεστώς διαρκεί λίγους μήνες και αποτυγχάνει να εδραιωθεί, αλλά αφήνει βαθιά πολιτικά τραύματα εν μέσω του Πελοποννησιακού Πολέμου.

68: Ο Νέρων αυτοκτονεί έξω από τη Ρώμη, ενώ η εξουσία του έχει καταρρεύσει και η Σύγκλητος τον έχει κηρύξει δημόσιο εχθρό. Ο θάνατός του σηματοδοτεί το τέλος της Ιούλιο-Κλαυδιανής δυναστείας και ανοίγει τον δρόμο για το ταραγμένο «Έτος των Τεσσάρων Αυτοκρατόρων».

1311: Το μνημειακό ρετάμπλ Maestà του Ντούτσιο ντι Μπουονινσένια μεταφέρεται και τοποθετείται στον καθεδρικό ναό της Σιένα. Το έργο θεωρείται από τα σημαντικότερα της ιταλικής τέχνης του ύστερου Μεσαίωνα και δείχνει τη μετάβαση προς μια πιο ανθρώπινη και αφηγηματική ζωγραφική.

1815: Ολοκληρώνονται οι εργασίες του Συνεδρίου της Βιέννης, που επιχειρεί να αποκαταστήσει την ευρωπαϊκή τάξη μετά τους Ναπολεόντειους Πολέμους. Το συνέδριο θέτει τα θεμέλια της Παλινόρθωσης και της ισορροπίας ισχύος στην ήπειρο.

1821: Οθωμανικά στρατεύματα υπό τους Ομέρ Βρυώνη και Κιοσέ Μεχμέτ εισβάλλουν στη Λιβαδειά, στο πλαίσιο της προσπάθειας καταστολής της Επανάστασης στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Η πόλη λεηλατείται και παραδίδεται σε καταστροφές, με τις νεότερες αφηγήσεις να κάνουν λόγο για περίπου 1.000 νεκρούς Έλληνες, 2.500 αιχμαλωτισμένα γυναικόπαιδα και χιλιάδες κατοίκους που κατέφυγαν στο κάστρο. Το γεγονός καταγράφεται ως ένα από τα σκληρά αιματηρά αντίποινα των πρώτων μηνών του Αγώνα.

1822: Υπογράφεται η συνθήκη παράδοσης της Ακρόπολης των Αθηνών από τους Τούρκους, ενώ την επομένη, στις 10 Ιουνίου 1822, η Ακρόπολη παραδόθηκε επίσημα στους Έλληνες επαναστάτες, έπειτα από έντονη και πολύμηνη πολιορκία που είχε ξεκινήσει από τον Νοέμβριο του 1821.

1893: Πραγματοποιείται η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου, με βασικό θέμα την ίδρυση του πρώτου ιδιωτικού γυμναστηρίου στην οδό Κηφισίας 45. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ορόσημο για την οργανωμένη φυσική αγωγή στην Ελλάδα και συνδέεται με την άνθηση του αθλητικού ιδεώδους στα τέλη του 19ου αιώνα.

1898: Η Μεγάλη Βρετανία «νοικιάζει» το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια, βάσει συμφωνίας που αφορά τα λεγόμενα Νέα Εδάφη. Η κίνηση ενισχύει τη βρετανική παρουσία στην Ασία και διαμορφώνει τη γεωπολιτική ταυτότητα της περιοχής για τον επόμενο αιώνα, έως και την επιστροφή του Χονγκ Κονγκ στην Κίνα το 1997.

1916: Ο Συμμαχικός Στόλος καταπλέει στο Φάληρο και επιδίδει τελεσίγραφο στην κυβέρνηση Ζαΐμη, απαιτώντας τη διάλυση της Βουλής και την αποστράτευση του στρατού – έντονη κλιμάκωση στον Εθνικό Διχασμό.

1920: Ο αντιστράτηγος Λεωνίδας Παρασκευόπουλος κηρύσσει την έναρξη της προέλασης του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία, με στόχο την επέκταση του ελέγχου πέρα από τη ζώνη της Σμύρνης. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες φάσεις της Μικρασιατικής Εκστρατείας, που θα οδηγήσει στη βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στον μικρασιατικό χώρο.

1923: Με πραξικόπημα, ο βουλγαρικός στρατός ανατρέπει τον πρωθυπουργό Αλεξάντερ Σταμπολίσκι και εγκαθιστά νέο καθεστώς, με τη στήριξη εθνικιστικών κύκλων. Η ανατροπή σηματοδοτεί σημείο καμπής για την πολιτική βία στα Βαλκάνια και το τέλος της αγροτικής μεταρρυθμιστικής πολιτικής στη Βουλγαρία.

1930: Συνωστισμός επικρατεί στην οδό Ερμού για την υποδοχή της Αλίκης Διπλαράκου, της πρώτης Ελληνίδας που κατακτά τον τίτλο της Μις Ευρώπη. Η θριαμβευτική της επιστροφή στην Αθήνα αποτελεί ένδειξη της κοινωνικής απήχησης της ομορφιάς και της μόδας εκείνης της εποχής, αλλά και της ανάγκης για εθνική υπερηφάνεια στον Μεσοπόλεμο.

1934: Ο Donald Duck κάνει το ντεμπούτο του στην ταινία «The Wise Little Hen». Ο χαρακτήρας θα εξελιχθεί σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες της παγκόσμιας ποπ κουλτούρας και σε βασικό σύμβολο της Disney.



1935: Διεξάγονται εκλογές στην Ελλάδα με αποχή των βενιζελικών. Νικητής ο συνασπισμός Τσαλδάρη – Κονδύλη, που θα οδηγήσει στη συνταγματική εκτροπή της περιόδου.

1965: Δημοσιεύεται η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά στον Έβρο, μια σκευωρία που στήνει ο τότε αξιωματικός και μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος. Η υπόθεση, που βασίζεται σε κατασκευασμένα στοιχεία, λειτουργεί ως πρόβα καταστολής και προπαγάνδας, προμηνύοντας τις μεθόδους που θα εφαρμόσει η Χούντα λίγα χρόνια αργότερα.

1976: Ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί τον Ηρακλή σε θρυλική νίκη επί του Ολυμπιακού στον τελικό Κυπέλλου (6-5 στα πέναλτι). Ο αγώνας έμεινε στην Ιστορία για το θέαμα και τη συγκίνηση.

1996: Ο Λίνους Τόρβαλντς κυκλοφορεί τον Πυρήνα 2.0 του Linux, δίνοντας τεράστια ώθηση στο ανοικτό λογισμικό και τις υποδομές του διαδικτύου.

1999: Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας υπογράφει συνθήκη ειρήνης με το NATO, σηματοδοτώντας το τέλος των νατοϊκών βομβαρδισμών και την αποχώρηση των Σέρβων από το Κόσοβο.

2006: Ξεκινά το Μουντιάλ 2006 στη Γερμανία, με συμμετοχή-ορόσημο για πολλές χώρες και νέες τεχνολογίες στον χώρο του ποδοσφαίρου.

2010: Ανεξαρτητοποιούνται τέσσερις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, προκαλώντας εσωκομματικούς τριγμούς και οδηγώντας τον Αλέξη Τσίπρα να κάνει λόγο για «αρνητική εξέλιξη». Το γεγονός ανοίγει τον δρόμο για την ίδρυση της ΔΗΜΑΡ, υπό τον Φώτη Κουβέλη, σηματοδοτώντας νέα διάσπαση στον χώρο της ανανεωτικής Αριστεράς.

2022: Η NASA αποκαλύπτει ότι το τηλεσκόπιο James Webb συγκρούστηκε με μικρομετεωροειδή, χωρίς να επηρεαστεί η αποστολή του σε μια σημαντική εξέλιξη στην παρατήρηση του σύμπαντος.

Γεννήσεις

1961 – Μάικλ Τζ. Φοξ, Καναδός ηθοποιός, αγαπημένος του παγκόσμιου κοινού για τον ρόλο του ως Μάρτι ΜακΦλάι στη θρυλική τριλογία «Back to the Future». Παρά την πρόωρη διάγνωση με νόσο Πάρκινσον στα 30 του, συνέχισε να εργάζεται και να αγωνίζεται δημόσια για την έρευνα και την ευαισθητοποίηση γύρω από τη νόσο, ιδρύοντας το Michael J. Fox Foundation και εμπνέοντας εκατομμύρια ανθρώπους.

1963 – Τζόνι Ντεπ, Αμερικανός ηθοποιός, από τους πιο χαρισματικούς και εκκεντρικούς σταρ του Χόλιγουντ, γνωστός για ρόλους όπως ο Τζακ Σπάροου στους «Πειρατές της Καραϊβικής», ο Edward Scissorhands και ο Sweeney Todd. Συνεργάτης του Τιμ Μπάρτον, διακρίνεται για τις μεταμορφώσεις και την καλλιτεχνική του τόλμη, ενώ η προσωπική του ζωή έχει απασχολήσει έντονα τα media

1981 – Νάταλι Πόρτμαν, Ισραηλινή ηθοποιός, βραβευμένη με Όσκαρ για τον ρόλο της στον «Μαύρο Κύκνο». Ξεκίνησε εντυπωσιακά την καριέρα της με το «Léon: The Professional» και συνέχισε με μεγάλες επιτυχίες όπως το «Closer», το «Jackie» και η συμμετοχή της στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel. Εκτός από την υποκριτική, έχει σπουδάσει Ψυχολογία στο Χάρβαρντ και ξεχωρίζει για την κοινωνική και πολιτική της δράση

Θάνατοι

2012 – Ζωρζ Σαρή, Ελληνίδα συγγραφέας και ηθοποιός, εμβληματική μορφή της ελληνικής παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας. Με έργα όπως «Ο θησαυρός της Βαγίας» και «Κόκκινη κλωστή δεμένη», καθήλωσε γενιές αναγνωστών με ιστορίες βαθιά ανθρώπινες και πολιτικά ευαίσθητες. Παράλληλα, διέγραψε αξιόλογη πορεία στο θέατρο και τον κινηματογράφο, φέρνοντας πάντα έντονη συναισθηματική αλήθεια στις ερμηνείες της

Κύριλλος, Τριάδα

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