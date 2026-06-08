Μια απροσδόκητη δημογραφική ανατροπή καταγράφεται στην Πορτογαλία, καθώς οι γεννήσεις στη χώρα σημείωσαν σημαντική αύξηση κατά 3,7% το 2025. Η εξέλιξη αυτή βάζει φρένο σε μια συνεχή διετή πτώση και φέρνει χαμόγελα ελπίδας, με τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα να αναδεικνύουν έναν καθοριστικό παράγοντα. Οι γυναίκες με ξένη υπηκοότητα που κατοικούν μόνιμα στην Πορτογαλία κρατούν τα σκήπτρα της αναζωογόνησης του πληθυσμού, καθώς συνέβαλαν σχεδόν κατά το ένα τρίτο στο σύνολο των νέων γεννήσεων.



Η εξέλιξη αυτή είναι ζωτικής σημασίας για τη χώρα της Ιβηρικής, η οποία φιγουράρει στη δεύτερη θέση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποσοστό κατοίκων ηλικίας 65 ετών και άνω, αντιμετωπίζοντας έντονο πρόβλημα γήρανσης.



Για άλλη μια φορά, ο συνολικός αριθμός των μωρών που γεννήθηκαν στην Πορτογαλία (87.130) ήταν πολύ πιο κάτω από τον αριθμό των θανάτων την ίδια χρονιά (122.151), σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικών Στοιχείων (INE).



Το ποσοστό των γεννήσεων από μητέρες με ξένη υπηκοότητα ανήλθε στο 28,8% πέρυσι από 26,3% το 2024, ανέφερε το INE. Η αύξηση σημειώνεται παρά την αυστηροποίηση των κανονισμών για τη μετανάστευση από την κεντροδεξιά κυβέρνηση τα τελευταία δύο χρόνια έπειτα από μία απότομη αύξηση των αφίξεων.



Οι Βραζιλιάνες αντιπροσωπεύουν το 10,5% όλων των μητέρων που γέννησαν τα μωρά τους στην Πορτογαλία το 2025. Οι Ανγκολέζες ήταν η δεύτερη πιο εκπροσωπούμενη εθνικότητα, στο 2,5%, και ακολουθούν γυναίκες από άλλες πορτογαλόφωνες αφρικανικές χώρες. Η Ινδία έρχεται έκτη, με 1,3%.



Σύμφωνα με τη Eurostat, η Πορτογαλία είχε το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων ηλικίας 65 ετών και άνω το 2024, μετά την Ιταλία. Η χώρα των περίπου 10,7 εκατομμυρίων κατοίκων περιλαμβάνεται επίσης σε εκείνες με τον πιο γερασμένο πληθυσμό παγκοσμίως.



Η υπηρεσία μετανάστευσης AIMA εκτιμά ότι περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο ξένοι πολίτες κατοικούσαν νόμιμα στη χώρα πέρυσι, περίπου διπλάσιος αριθμός σε σχέση με πριν από τρία χρόνια, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.