Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αποκάλυψε ότι ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης φέρεται να παραδέχθηκε την εμπλοκή του σε σχεδιασμό τρομοκρατικής ενέργειας, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τις διασυνδέσεις του με ευρύτερο δίκτυο που δραστηριοποιείται σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του το βράδυ της Δευτέρας (8/6) στο Action 24, ο υπουργός ανέφερε ότι ο συλληφθείς «ομολόγησε ότι ετοίμαζε κατόπιν εκπαίδευσης στη Μαλαισία κάποια τρομοκρατική επίθεση σε ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό θα αξιολογηθεί από τον Εισαγγελέα και τον Ανακριτή». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διερεύνηση κρίσιμων παραμέτρων της υπόθεσης, όπως «τι αποστολή είχε αυτός ο άνθρωπος, ποιος και πως του την ανέθεσαν, και τι συνέπειες μπορεί να έχει μια τέτοια αποστολή».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης στάθηκε ιδιαίτερα στη διάσταση που προσλαμβάνει η συγκεκριμένη υπόθεση σε σχέση με τη Χαμάς, σημειώνοντας ότι «Η Χαμάς είναι μία 40χρονη παλαιστινιακή, επαναστατική οργάνωση, δεν έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις ποτέ έξω από το Ισραήλ και ξαφνικά αυτό συνιστά μία αλλαγή στρατηγικής, και αν πράγματι έχει αλλάξει στρατηγική είναι μεγάλη απειλή. Φυσικά, υπάρχει δίκτυο».

Ερωτηθείς αν ο 37χρονος είχε συνεργούς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ο υπουργός αποκάλυψε ότι οι διωκτικές αρχές έχουν ήδη εντοπίσει πρόσωπα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ερευνών. Όπως ανέφερε, «οι Αρχές έχουν εντοπίσει κάποια άτομα», προσθέτοντας πως «είναι επιχειρησιακά ζητήματα και θα βρεθούν λύσεις. Πιστεύω θα εντοπιστούν όλοι στο τέλος».

Ανησυχία για πιθανή εξάπλωση τρομοκρατικών δικτύων στην Ευρώπη

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ενδεχόμενο δημιουργίας οργανωμένων πυρήνων που θα μπορούσαν να στοχεύσουν ισραηλινά ή εβραϊκά συμφέροντα σε ευρωπαϊκές χώρες.

«Αυτό που αφορά εμάς άμεσα και όλη την Ευρώπη είναι αν έχουν απλωθεί ή ετοιμάζονται να απλωθούν δίκτυα, τα οποία θα κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα σε ισραηλινούς ή εβραϊκούς στόχους. Αυτό είναι εφιαλτικό. Εμείς είμαστε μια χωρά τουριστική, φιλοξενούμε χιλιάδες πολίτες από το Ισραήλ, όπως και άλλες χώρες στην Ευρώπη. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο και απειλητικό. Το ζήτημα είναι να μην ξεκινήσουν τα δίκτυα αυτά εξαγωγή τρομοκρατίας».

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν η Ελλάδα αποτελούσε διαχρονικά πεδίο δράσης παλαιστινιακών οργανώσεων, υπενθύμισε περιστατικά του παρελθόντος, λέγοντας ότι «τη δεκαετία του 1980 την ώρα που ήταν κυβέρνηση ο Ανδρέας Παπανδρέου και ενώ ερχόταν ο Αραφάτ στην Ελλαδαοι Παλαιστίνιοι έκαναν φοβερά τρομοκρατικά χτυπήματα εναντίον Αμερικανών κλπ., τα έκαναν στην Ελλάδα στο city of poros».

Πώς έφτασαν οι Αρχές στη σύλληψη

Αναφερόμενος στην επιχείρηση εντοπισμού του 37χρονου, ο υπουργός εξήγησε ότι η υπόθεση ξεκίνησε από πληροφορίες που αξιολογήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

«Όλα στηρίχθηκαν σε πληροφορίες, έγιναν οι αναγκαίες επιχειρήσεις πρώτα από την ΕΥΠ και στη συνέχεια από την Αστυνομία, η οποία έκανε την προσαγωγή και τη σύλληψη. Προφανώς, είναι προϊόν που προέρχονται από διάφορες υπηρεσίες, οι οποίες συνεργάζονται και με τις δικές μας υπηρεσίες έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε αποτρεπτικοί και να μη κινδυνεύουμε από τέτοιες ενέργειες».

Σχετικά με τα σενάρια που συνδέουν την υπόθεση με πιθανό χτύπημα σε κρουαζιερόπλοιο στην Κρήτη, απέφυγε να δώσει περαιτέρω πληροφορίες, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «θα κάνω υποθέσεις οι οποίες θα είναι χωρίς κανένα περιεχόμενο».

Το προφίλ του 37χρονου

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης περιέγραψε τον συλληφθέντα ως ένα πρόσωπο που δεν κινούσε υποψίες στην καθημερινότητά του, παρά τις κινήσεις που φέρεται να πραγματοποίησε το προηγούμενο διάστημα.

Όπως είπε, επρόκειτο για «έναν κανονικό άνθρωπο, ο οποίος εργαζόταν σε ξενοδοχείο και συμπεριφερόταν σαν ένας καθημερινός εργαζόμενος». Ωστόσο, σημείωσε ότι το ταξιδιωτικό του ιστορικό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς «έφυγε από εδώ, πήγε στη Ζυρίχη, από τη Ζυρίχη στο Κατάρ, από το Κατάρ πέταξε στην Ινδονησία, από την Ινδονησία πέταξε στη Μαλαισία. Ένας συνηθισμένος άνθρωπος δεν τα κάνει αυτά».