Σε ιδιωτικό μαιευτήριο έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της η Αλεξάνδρα Νίκα, μεγαλώνοντας την οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Η γέννηση του μωρού, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι ένα υγιέστατο κοριτσάκι, φέρνει ένα αδερφάκι για τον πρώτο τους γιο, τον Βασίλη.

Ο γυναικολόγος κ. Στέφανος Χανδακάς ανέβασε στo Instagram φωτογραφία με την Αλεξάνδρα Νίκα να κρατά στην αγκαλιά της την κόρη της, αποκαλύπτοντας πως η μικρή θα πάρει το όνομα της μητέρας της, Μιράντας.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρισκόταν μαζί με την Αλεξάνδρα Νίκα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας του τοκετού μέσα στην αίθουσα, στηρίζοντας τη σύντροφό του σε αυτή τη σημαντική προσωπική τους στιγμή.

Λίγες εβδομάδες πριν από την έλευση του νέου μέλους, ο Κωνσταντίνος Αργυρός είχε αναφερθεί δημόσια στις σκέψεις του για τη διεύρυνση της οικογένειάς τους.

Συγκεκριμένα, ο καλλιτέχνης είχε μοιραστεί την προσμονή του δηλώνοντας αυτούσια: «Ανυπομονώ να έρθει, δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο. Δεν έχουμε σκεφτεί ονόματα, πρώτα περιμένουμε τη γέννα…».

Η γνωστοποίηση για τον ερχομό του δεύτερου παιδιού είχε γίνει από την ίδια την Αλεξάνδρα Νίκα τον περασμένο Φεβρουάριο, μέσα από τους προσωπικούς της λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πιο συγκεκριμένα, η σύντροφος του Κωνσταντίνου Αργυρού είχε μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram ένα σύντομο βίντεο που κατέγραφε διάφορα οικογενειακά στιγμιότυπα μαζί με τον τραγουδιστή και τον γιο τους, Βασίλη.

Στα τελευταία δευτερόλεπτα του συγκεκριμένου οπτικοακουστικού υλικού, η κάμερα εστίαζε στο παιδί της οικογένειας, το οποίο εμφανιζόταν να δίνει ένα φιλί στη φουσκωμένη κοιλιά της μητέρας του, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη νέα εγκυμοσύνη.