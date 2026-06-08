Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκός στον τρίτο τελικό της Basket League, με τους «πράσινους» να έχουν και πάλι παράπονα για την διαιτησία του αγώνα, τα οποία εκφράστηκαν με story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την αντιμετώπιση που έχει λάβει η ομάδα του συνολικά στη σειρά, δίνοντας βάση στη μεγάλη διαφορά βολών.

«Ενδιαφέροντα. 4 λεπτά πριν το τέλος του τρίτου αγώνα, βολές 65-18. Δεν ξέρω εάν έστω και ένας Έλληνας έχει παίξει έστω ένα λεπτό από πλευράς Ολυμπιακού. 0-3 στη συνείδηση όλων των Ελλήνων που αγαπάνε το άθλημα», έγραψε συγκεκριμένα ο Γιαννακόπουλος.

Στην συνέχεια με νέα ανάρτηση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απευθύνθηκε στους αδερφούς Αγγελόπουλους, για τα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν στο ΣΕΦ.

«Παναγιώτη και Γιώργο, πώς θα νιώσετε αν έρθετε στο ΟΑΚΑ την Τετάρτη και ένα ολόκληρο γήπεδο να βρίζει τα δικά σας τα παιδιά που ελπίζω και να μη γίνει κιόλας έτσι και να μην είμαι εκεί να μπορέσω να το σταματήσω; Γιατί εσείς εκεί είσαστε και τώρα και την άλλη φορά… Πώς θα νιώσετε; Θα νιώσετε καλά; Ελπίζω να μη χρειαστεί ποτέ να απαντήσετε», είπε χαρακτηριστικά.