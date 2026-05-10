Το εγκώμιο του Λαμίν Γιαμάλ έπλεξε ο Λιονέλ Μέσι, αναγνωρίζοντας στο πρόσωπο του νεαρού άσου της Μπαρτσελόνα δικά του στοιχεία.

Ο Αργεντινός σταρ μάλιστα τον ξεχώρισε από κάθε άλλον νέο ταλαντούχο παίκτη, λέγοντας χαρακτηριστικά πως είναι ο καλύτερος.

«Υπάρχει μια νέα γενιά ποδοσφαιριστών που είναι πολύ καλή. Αλλά αν πρέπει να διαλέξω έναν λόγω της ηλικίας και του μέλλοντος που μπορεί να έχει, αυτός είναι ο Λαμίν Γιαμάλ.

Δεν υπάρχει αμφιβολία, για μένα είναι ο καλύτερος. Μου θυμίζει τον εαυτό μου όταν ήμουν νέος», είπε χαρακτηριστικά ο Λιονέλ Μέσι.