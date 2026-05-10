Στον «Ευαγγελισμό» νοσηλεύεται ο 34χρονος οδηγός μιας μηχανής, ο οποίος, γύρω στις 8 το πρωί της Κυριακής δέχθηκε πυρά από άλλον μοτοσικλετιστή, στην οδό Αμφείας, στα σύνορα Πολυγώνου και Γκύζη, ύστερα από φραστικό επεισόδιο.

Το θύμα είχε στη μηχανή και μια κοπέλα, η οποία δεν τραυματίστηκε από τα πυρά.

Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος αλλά έχει ταυτοποιηθεί και έχει εξαπολυθεί ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες το επεισόδιο ξεκίνησε όταν προέκυψε διαπληκτισμός ανάμεσα σε δύο δύο γυναίκες, καθώς η σύντροφος του θύματος φέρεται να χρωστούσε χρήματα στη σύντροφο του δράστη. Η αντιπαράθεση γρήγορα κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα να εμπλακούν και οι άνδρες.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο δράστης, αλβανικής καταγωγης, φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε μία φορά, τραυματίζοντας τον άνδρα στο πόδι. Το θύμα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Μετά το περιστατικό, ο δράστης διέφυγε αλλά στο πλαίσιο των ερευνών, η ΕΛ.ΑΣ. έχει προχωρήσει στην εξέταση του πατέρα και του αδελφού του, προκειμένου να συγκεντρωθούν στοιχεία.