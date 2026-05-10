Ο Ζοσέ Μουρίνιο πήρε θέση για τα όσα ακούγονται για το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης προς το πρόσωπό του για την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Συγκεκριμένα, στην Πορτογαλία αναφέρουν πως εκτός απροόπτου ο Μουρίνιο θα αποτελέσει παρελθόν από την Μπενφίκα για να επιστρέψει στη Ρεάλ και φαβορί για αντικαταστάτης του είναι ο Μάρκο Σίλβα.

«Δεν είχα κάποια επαφή με τη Ρεάλ. Ούτε με τον πρόεδρο ή με κάποιο σημαντικό πρόσωπο από τον σύλλογο», είπε αρχικά ο Μουρίνιο και πρόσθεσε:

«Μέχρι το τελευταίο αγώνα του πρωταθλήματος με την Εστορίλ δεν θα έχω. Μετά θα ακολουθήσει μία εβδομάδα στην οποία θα έχω την ελευθερία να μιλήσω με όποιον θεωρώ ότι πρέπει να το κάνω».



