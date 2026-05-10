Δεκάδες στοιχεία και πλήθος συνομιλιών, που σύμφωνα με τις αρχές αποκάλυπταν πτυχές της δράσης τους, άφησαν πίσω τους οι τέσσερις επικίνδυνοι κακοποιοί που κατηγορούνται για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι.

Μέσα από παρακολουθήσεις, τηλεφωνικές επικοινωνίες και ανταλλαγές μηνυμάτων, οι αστυνομικοί κατάφεραν όχι μόνο να ταυτοποιήσουν τους τέσσερις εμπλεκόμενους, αλλά και να συγκεντρώσουν υλικό που συνδέεται με τη δολοφονία του επονομαζόμενου «Θαμνάκια», την έκρηξη σε έκθεση αυτοκινήτων και την υπόθεση παρακολούθησης γυναίκας που σχετιζόταν με τον ισοβίτη Π.Β.

Βίντεο από την επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό έφερε στη δημοσιότητα το Star, στο οποίο διακρίνεται συλληφθείς να τον τοποθετεί κάτω από αυτοκίνητο του καταστήματος και να ακολουθεί ισχυρή έκρηξη.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της όλης έρευνας φαίνεται πως έπαιξαν τα λάθη που έκαναν οι ίδιοι οι κακοποιοί. Μετά την υπόθεση της παρακολούθησης αλλά και την έκρηξη στην έκθεση αυτοκινήτων, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εστιάσουν πάνω τους, να τους θέσουν υπό διακριτική επιτήρηση και να παρακολουθούν τις τηλεφωνικές συνομιλίες τους.

Ομολογία ενοχής με γραπτά μηνύματα

Σε μία από αυτές τις επικοινωνίες, οι αστυνομικοί άκουσαν τη σύντροφο του 34χρονου κατηγορούμενου να του μιλά σε πολύ έντονο ύφος, με εκείνον να απαντά χαρακτηριστικά: «Ναι δολοφόνος είμαι και γ…… και κλέφτης και όλα τα κακά έχω».

Λίγη ώρα αργότερα, σε νέα συνομιλία μεταξύ τους, ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε πως είχε ξυλοκοπήσει και τραυματίσει έναν άνδρα επειδή, όπως είπε στη σύντροφό του, του χρωστούσε 30.000 ευρώ.

Σε διαφορετική επικοινωνία, ο 34χρονος ενημέρωσε τη σύντροφό του ότι επρόκειτο να συναντηθεί με τον «Λάλα», πρόσωπο που οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι είναι ο Γιάννης Λάλας. Ο τελευταίος είχε βρεθεί κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ, ωστόσο είχε αθωωθεί, πριν πέσει νεκρός από πυρά καλάσνικοφ στον Επτάλοφο Φωκίδας την 1η Νοεμβρίου 2025.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη SMS που αντάλλασσε η σύντροφος του 34χρονου μαζί του. Σε ένα από αυτά αναφέρει: «ΠΑΙΡΝΩ ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΣΟΥ ΜΑΖΙ Μ», ενώ σε άλλα μηνύματα τον κατηγορεί ευθέως ότι εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, σύμφωνα με τις αρχές, και μία συνομιλία που έγινε μετά τη δολοφονία στο Χαλάνδρι. Η σύντροφός του τον ρώτησε ευθέως: «ΕΣΥ ΤΟΝ ΣΚΟΤΩΣΕΣ ΤΟΝ ΜΟΣΧΟΥΡΗ;», με τον 34χρονο να της απαντά: «ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΣ ΣΤΗ ΛΙΟΛΙΟΥ; ΧΑΧΑ».

Παιχνίδια εξουσίας

Τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εκτιμούν ότι βασικός στόχος της συγκεκριμένης εγκληματικής ομάδας ήταν η εξόντωση ή ο εκφοβισμός αντίπαλων προσώπων στον χώρο της νύχτας και της παρανομίας, προκειμένου να διασφαλίσουν κυριαρχία και έλεγχο σε παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δραστηριότητες αυτές συνδέονται με την παροχή «προστασίας» σε νυχτερινά μαγαζιά, αλλά και με κυκλώματα λαθρεμπορίου καυσίμων και καπνικών προϊόντων, με τελικό σκοπό το οικονομικό όφελος.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν το πρωί της Τρίτης.