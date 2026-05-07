Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, στις 12:30, οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν με την κατηγορία της δολοφονίας του Γιώργου Μοσχούρη, τον Απρίλιο του 2025, στο Χαλάνδρι.

Οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται επιπλέον για έκρηξη σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθραία τον Αύγουστο του 2024 καθώς και για πράξη παραβίασης προσωπικών δεδομένων (παρακολούθηση με κάμερες πιθανού νέου στόχου τους) τον Ιούλιο του 2024.

Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης και εκτός από τη δολοφονία του 52χρονου στο Χαλάνδρι, κατηγορούνται και για έκρηξη σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθραία τον Αύγουστο του 2025 καθώς και παραβίαση προσωπικών δεδομένων τον Ιούλιο του 2024.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στη δολοφονία του Μοσχούρη εμπλέκεται και ένας τέταρτος άνδρας, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές και αναμένεται να εκδοθεί ένταλμα για τη σύλληψή του.

Η δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, ο οποίος φέρεται να ήταν ηγετικό μέλος της λεγόμενης Greek Mafia, είχε σημειωθεί το απόγευμα της 24ης Απριλίου έξω από ιδιωτική κλινική στο Χαλάνδρι. Οι δράστες είχαν στήσει καρτέρι στο 52χρονο θύμα και μόλις βγήκε από την κλινική, τον πλησίασαν με το όχημά τους και ένας εξ αυτών άρχισε να πυροβολεί με καλάσνικοφ τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει στο σημείο δεκάδες κάλυκες από καλάσνικοφ ενώ λίγη ώρα μετά βρέθηκε στο Πάτημα Χαλανδρίου καμένο το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες κατά τη δολοφονική επίθεση.