Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται τρία άτομα που κατηγορούνται ότι εμπλέκονται στη δολοφονία του φερόμενου ως μέλους της Greek Mafia, Γιώργου Μοσχούρη. Στη δικογραφία για την υπόθεση περιλαμβάνεται και ένα έγκλειστο άτομο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν ακόμα δύο άτομα που συμμετείχαν στη δολοφονική επίθεση και δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Η δολοφονία είχε γίνει τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι με περισσότερες από 50 σφαίρες από καλάσνικοφ, με κάποιες από αυτές να καταλήγουν σε ιατρικό κέντρο της περιοχής.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα δύο υποθέσεις: μία έκρηξη σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθραία τον Αύγουστο του 2024 και άλλη μία υπόθεση παραβίασης προσωπικών δεδομένων τον Ιούλιο του 2024. Η υπόθεση παραβίασης προσωπικών δεδομένων αφορούσε δικηγόρο Έλληνα βαρυποινίτη, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή μέσα στις φυλακές.

Ειδικότερα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως σε επιχείρηση του «ελληνικού FBI» συνελήφθησαν τρεις Έλληνες (οι δύο αλβανικής καταγωγής), ενώ κατηγορείται ένας ακόμα Έλληνας, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή για υπόθεση απαγωγής. Επίσης, ερευνώνται δύο ακόμα άτομα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Η εξιχνίαση ήρθε έπειτα από αξιοποίηση βίντεο, ενώ πίσω από τη δολοφονία φέρεται να βρίσκεται ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, η ομάδα του οποίου κατηγορείται και για άλλες ανθρωποκτονίες στελεχών της Greek Mafia.

Παράλληλα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι εμπλεκόμενοι ενδέχεται να σχεδίαζαν και νέα δολοφονία, καθώς φέρονται να είχαν παγιδεύσει με κάμερες τους χώρους δικηγόρου έγκλειστου βαρυποινίτη, παρακολουθώντας στενά τις κινήσεις της.

Ο Γιώργος Μοσχούρης ή αλλιώς «Θαμνάκιας» θεωρούνταν από τα πιο βαριά ονόματα της Greek Mafia, τον οποίο είχαν προσπαθήσει και στο παρελθόν, να «βγάλουν από τη μέση».

Είχε γίνει στόχος απόπειρας δολοφονικής επίθεσης το 2020 έξω από ζαχαροπλαστείο στη Βούλα και είχε ενημερωθεί ότι υπήρχε σχέδιο δολοφονίας σε βάρος του.

Πώς έγινε η εκτέλεση του Γιώργου Μοσχούρη

Ο Γιώργος Μοσχούρης έπεσε νεκρός έξω από ιατρικό κέντρο στην οδό Παπανικολή στο Χαλάνδρι. Οι δράστες φαίνεται πως τον ακολουθούσαν για ώρα, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσουν. Βλέποντας τον να βγαίνει, χωρίς ιδιαίτερα μέτρα αυτοπροστασίας, από το ιατρικό κέντρο των προσέγγισαν με ένα κλεμμένο SUV αυτοκίνητο και πυροβόλησαν προς το μέρος του και πάλι με καλάσνικοφ.

Αυτή τη φορά, οι βολές τον πέτυχαν σχεδόν όλες με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο του. Στη συνέχεια διέφυγαν προς το Πάτημα Χαλανδρίου, όπου στην οδό Οδυσσέως σε ένα σημείο με αρκετά δέντρα παράτησαν το κλεμμένο ΙΧ αυτοκίνητο και του έβαλαν φωτιά για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Από εκεί εκτιμάται ότι διέφυγαν με άλλα μέσα, με τους αστυνομικούς της Ασφάλειας να σαρώνουν την περιοχή για κάμερες που ενδεχομένως είχαν καταγράψει τους δράστες και το δρομολόγιο τους.

Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. έκαναν τότε λόγο για ένα πολύ ακριβό «συμβόλαιο θανάτου», με τον Γιώργο Μοσχούρη να είναι γνώριμος των διωκτικών αρχών τουλάχιστον από το 2002 για υποθέσεις της αθηναϊκής νύχτας, όπως εκβιασμοί, ξυλοδαρμοί, ακόμη και εκτελέσεις.