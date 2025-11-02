Άρωμα Greek Mafia αναδύεται ξανά μετά τη μαφιόζικη εκτέλεση του 42χρονου Γιάννη Λάλα, γνωστού με το παρατσούκλι «body builder». Πρόκειται για το άνθρωπο σε βάρος του οποίου είχε γίνει απόπειρα δολοφονίας τον περασμένο Μάιο, στα Άνω Λιόσια.

Οι δράστες τότε είχαν αδειάσει δύο γεμιστήρες Καλάσνικοφ στο θωρακισμένο αυτοκίνητό του.

Ο άνδρας, ο οποίος είχε κατηγορηθεί -αλλά τελικά απαλλάχθηκε- για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, βρέθηκε νεκρός το βράδυ του Σαββάτου (1/11/25) σε ξενοδοχείο κοντά στην Αράχωβα, έχοντας δεχθεί καταιγισμό πυρών από καλάσνικοφ.

Την αστυνομία ειδοποίησε η γυναίκα που βρισκόταν μαζί του, όταν άκουσε αλλεπάλληλους πυροβολισμούς. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τον 42χρονο νεκρό, φέροντα πολλαπλά τραύματα από σφαίρες.

«Σκότωσαν τον φίλο μου, είναι ο Γιάννης Λάλας»

Κοντά στο σημείο βρέθηκε ένα απανθρακωμένο όχημα που πιθανολογείται πως χρησιμοποιήθηκε από τους εκτελεστές, οι οποίοι φαίνεται ότι γνώριζαν καλά τις κινήσεις του θύματος. Είχαν πληροφορηθεί πως ο Λάλας είχε ενοικιάσει μια απομονωμένη βίλα στην περιοχή για να περάσει το Σαββατοκύριακο με τη φίλη του.

Οι δράστες, που παρακολουθούσαν τις κινήσεις του, εκμεταλλεύτηκαν τη στιγμή που εκείνος βγήκε στο μπαλκόνι για να μιλήσει στο κινητό του. Τότε ο εκτελεστής πήρε θέση απέναντι και «γάζωσε» το σημείο με ριπές από καλάσνικοφ, βάζοντας τέλος στη ζωή του 42χρονου.

Η φίλη του, τρομαγμένη, βγήκε στο μπαλκόνι για να δει τι συνέβαινε και αντίκρισε τον άνδρα πεσμένο μέσα σε λίμνη αίματος. Πανικόβλητη, κάλεσε την αστυνομία λέγοντας: «είμαι στη βίλα (….) μόλις σκότωσαν τον φίλο μου, είναι ο Γιάννης Λάλας».

Γνωστός στις αρχές

Λίγο αργότερα, εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση ένα αυτοκίνητο να φλέγεται, πιθανότατα, το μέσο διαφυγής των δραστών, το οποίο πυρπόλησαν για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Ο Γιάννης Λάλας δεν ήταν άγνωστο πρόσωπο στις διωκτικές αρχές. Το όνομά του είχε εμπλακεί επανειλημμένα σε ποινικές υποθέσεις που σχετίζονται με τη λεγόμενη Greek Mafia, αλλά και σε εκβιασμούς και ληστείες. Τον Απρίλιο του 2023 είχε συλληφθεί μαζί με τον αδελφό του ως ύποπτος για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ – υπόθεση από την οποία απαλλάχθηκε τελικά τον Ιούλιο του 2024, καθώς το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο τον έκρινε αθώο λόγω αμφιβολιών.

Η δολοφονία του έρχεται έξι μήνες μετά την προηγούμενη απόπειρα εναντίον του, στα Άνω Λιόσια, όταν άγνωστοι είχαν ανοίξει πυρ με δύο γεμιστήρες καλάσνικοφ εναντίον του οχήματός του. Τότε σώθηκε χάρη στη θωράκιση του αυτοκινήτου του. Στην κατάθεσή του τότε στους αστυνομικούς είχε δηλώσει πως «δεν γνώριζε ποιος και γιατί του επιτέθηκε».

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες

Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών εξετάζει αν πρόκειται για ακόμη ένα «ξεκαθάρισμα» λογαριασμών μεταξύ ανθρώπων της νύχτας. Από το σημείο έχουν περισυλλεγεί κάλυκες και δείγματα DNA που αναλύονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η εκτέλεση να αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης απόπειρας εις βάρος του και να σχετίζεται με τον «πόλεμο» για τα νοθευμένα καύσιμα και τον έλεγχο των πρατηρίων. Οι αρχές δεν αποκλείουν πως η υπόθεση μπορεί να συνδεθεί και με άλλες πρόσφατες δολοφονίες της νύχτας.

Η εκτέλεση του Γιάννη Λάλα προστίθεται σε μια σειρά αιματηρών ξεκαθαρισμάτων που τα τελευταία χρόνια επανέρχονται με ανησυχητική συχνότητα. Το όνομά του, άλλοτε συνδεδεμένο με τη Greek Mafia, επιστρέφει τώρα στη δημοσιότητα όχι ως κατηγορούμενος αλλά ως θύμα, σε έναν φαύλο κύκλο βίας όπου οι ρόλοι αντιστρέφονται και η γραμμή ανάμεσα στον εκτελεστή και το θύμα μοιάζει να χάνεται μέσα στο αίμα.