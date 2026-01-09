Η βουλευτής του Εθνικού Κόμματος της Ονδούρας, Γκλάντις Αουρόρα Λόπεζ, τραυματίστηκε την Πέμπτη στα υπόγεια του Εθνικού Κογκρέσου, όταν εκτοξεύτηκε ένας εκρηκτικός μηχανισμός κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε ενώ οι βουλευτές του Εθνικού Κόμματος έδιναν δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης. Ο μηχανισμός, πιθανώς μολότοφ ή παρόμοιο εκρηκτικό, χτύπησε άμεσα τη Λόπεζ, προκαλώντας σοβαρά τραύματα.

BREAKING: Video shows someone throwing an explosive toward a crowd near the outskirts of Honduras’ Congress. pic.twitter.com/FB6zypq4qw — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) January 8, 2026

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Εθνικιστών, Τομάς Ζαμπράνο, ανέφερε ότι η βουλευτής έλαβε άμεση φροντίδα από ιατρικά συνεργεία που βρίσκονταν στο σημείο. Άλλοι παρευρισκόμενοι ενδέχεται να έχουν τραυματιστεί, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη έκταση του συμβάντος.

Ορισμένοι κύκλοι αποδίδουν ευθύνες σε συλλογικότητες που συνδέονται με το Κόμμα Ελευθερίας και Ανασυγκρότησης (Libre), στο πλαίσιο της έντονης πολιτικής πόλωσης που επικρατεί στο κοινοβούλιο.

The women survived pic.twitter.com/ap38ZiIf7J — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) January 9, 2026

Το Εθνικό Κόμμα καταδίκασε τη βίαιη επίθεση και ζήτησε αμερόληπτη και ολοκληρωμένη έρευνα. Η Λόπεζ, που εκπροσωπεί την επαρχία Λα Πας και θεωρείται εξέχουσα προσωπικότητα στο Κογκρέσο, συνεχίζει να δέχεται ιατρική φροντίδα, ενώ αναμένεται επίσημη ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας της.

Το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο πολιτικής έντασης στη χώρα, με τις αρχές να ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας στο Εθνικό Κογκρέσο.