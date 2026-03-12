Στα μέτρα της κυβέρνησης προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αισχροκέρδεια αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Εκδόθηκε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, με την οποία τίθεται σε ισχύ, έως τις 30 Ιουνίου του 2026, το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα σούπερ μάρκετ, που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

Η λήψη μέτρων για την προστασία των καταναλωτών κρίθηκε αναγκαία από την κυβέρνηση, λόγω του κινδύνου έξαρσης φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας στα υγρά καύσιμα και σε προϊόντα που είναι απαραίτητα για τη διατροφή και τη διαβίωση, σε συνέχεια της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή» ανέφερε.

«Αφορούν στη βιομηχανία τροφίμων, στο χονδρεμπόριο, στα σούπερ μάρκετ και στις εμπορικές εταιρείες που διακινούν τα προϊόντα, καθώς και στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών και στα πρατήρια καυσίμων.

Συγκεκριμένα, για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα, οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, που προμηθεύουν τα πρατήρια λιανικής, απαγορεύεται να επιβάλλουν επί της τιμής της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων και του πετρελαίου κίνησης, ποσό μεγαλύτερο των 5 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο σε σχέση με την τιμή προμήθειας από τα διυλιστήρια.

Ταυτόχρονα, τα πρατήρια λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων απαγορεύεται να επιβάλλουν επί της τιμής προμήθειας από τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, ποσό μεγαλύτερο των 12 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο, κατά την πώληση προς τους καταναλωτές.

Ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές, οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών θα μπορούν να επιβάλλουν επί του ανώτατου ποσού των 5 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο και ειδικό κόστος διανομής, το οποίο θα καθορίζεται με σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Παράλληλα, απαγορεύεται η αποκόμιση μεικτού περιθωρίου κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος, που είναι απαραίτητο για τη διατροφή και τη διαβίωση του καταναλωτή, εφόσον το μεικτό περιθώριο κέρδους, υπολογιζόμενο ανά κωδικό προϊόντος, υπερβαίνει τον μέσο όρο του αντίστοιχου μεικτού περιθωρίου κέρδους του έτους 2025.

Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω απαγορεύσεων -δηλαδή αυτών για τα καύσιμα και τα προϊόντα σούπερ μάρκετ- επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 5.000 έως 5.000.000 ευρώ» εξήγησε ο κ. Μαρινάκης.

«Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι κάθε φορά που παρουσιάζονται έκτακτες συνθήκες, στηρίζει έμπρακτα την κοινωνία και τους πολίτες. Έτσι κάνουμε και τώρα και θα συνεχίσουμε για όσο παρίσταται ανάγκη, χωρίς όμως να βάζουμε σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά της χώρας» τόνισε.

Επίσης αναφέρθηκε στη 2η σύνοδο για την πυρηνική ενέργεια που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι και στην ανακοίνωση του πρωθυπουργού πως ήρθε η ώρα να διερευνήσουμε αν η πυρηνική ενέργεια, και συγκεκριμένα οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες, μπορούν να έχουν έναν ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα.

«Για τον σκοπό αυτό θα συγκροτηθεί υπουργική επιτροπή υψηλού επιπέδου, η οποία θα υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις στην κυβέρνηση σχετικά με αυτό το ζήτημα» σημείωσε.

Επιπλέον ανέφερε ότι τίθεται σε εφαρμογή το νέο ενιαίο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας μέσω vouchers, συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ.

«Τα vouchers θα εξαργυρώνονται, αποκλειστικά, για τρόφιμα και είδη βασικής υλικής βοήθειας σε καταστήματα λιανικής που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, όπως σούπερ μάρκετ, οπωροπωλεία και άλλα καταστήματα τροφίμων. Οι πόροι θα κατευθύνονται απευθείας στους ωφελούμενους, ενισχύοντας την αγοραστική τους δύναμη και απλοποιώντας τις διαδικασίες» τόνισε ο κ. Μαρινάκης.