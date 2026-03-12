Το πρότζεκτ της «Διπλής Ανάπλασης» στις περιοχές του Βοτανικού και της λεωφόρου Αλεξάνδρας, με αιχμή του δόρατος το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Παναθηναϊκού και τις νέες εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη, ήρθε ξανά στο προσκήνιο τα τελευταία 24ωρα, μετά την αντιπαράθεση που είχαν την περασμένη Δευτέρα, στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αθηναίων, ο δήμαρχος Χάρης Δούκας, με τον επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα Ψηλά» και πρώην δήμαρχο, Κώστα Μπακογιάννη.

Ο κ. Μπακογιάννης στάθηκε στις τοποθετήσεις του τόσο στο γεγονός πως δεν έχουν εκκινήσει ακόμη οι εργασίες ανέγερσης των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, όσο και στο γεγονός πως δύο τεχνικές εταιρείες που έχουν αναλάβει τα συνοδά έργα στην περιοχή του Βοτανικού (δρόμοι, πάρκα κλπ) έχουν αιτηθεί επισήμως εδώ και λίγες εβδομάδες να δοθεί παράταση ενός έτους (12 μηνών) για την ολοκλήρωση των εργασιών που έχουν αναλάβει, επισημαίνοντας ως επί το πλείστον, πως δεν είχαν ολοκληρωθεί (μέχρι το διάστημα που έστειλαν τις επιστολές τους) όλες οι απαλλοτριώσεις.

Ο κ. Δούκας τόσο στις τοποθετήσεις του στο δημοτικό συμβούλιο, όσο και σε δηλώσεις που έκανε στον ΣΚΑΪ την Τρίτη (10/3) ανέφερε πως: «Ολοκληρώθηκαν πρόσφατα όλες οι απαλλοτριώσεις. Το έργο θα γίνει, αλλά δεν θα γίνει με καταστροφολογία. Είναι μια ιστορία 30 χρόνων. Δεν είναι ούτε δικό μου, ούτε του κ. Μπακογιάννη, ούτε κανενός. Είναι της Αθήνας, είναι του Παναθηναϊκού, είναι όλων των πολιτών. Το ποδοσφαιρικό γήπεδο προχωράει, πάει πάρα πολύ καλά.

Για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, περάσαμε το ΚΕΣΑ (σ.σ. 9/3), το Κεντρικό Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο. Έχουν μπει κι εκεί μπουλντόζες, έχουν ξεκινήσει τα χωματουργικά έργα και το αμέσως επόμενο διάστημα βγαίνει ο διαγωνισμός. Θα υπάρχει ανάδοχος εταιρεία (σ.σ. πιθανότατα η ΤΕΡΝΑ όπως αναφέρουν οι πληροφορίες), πολύ γρήγορη διαδικασία γιατί είναι ιδιωτικό έργο -τράπεζα- για να αρχίσουμε να το βλέπουμε και αυτό να σηκώνεται. Είμαστε εκεί κάθε εβδομάδα, κάνουμε εκεί τις συσκέψεις. Δεν έχει αλλάξει μέχρι στιγμής τίποτα. Το χρονοδιάγραμμα παράδοσης παραμένει το ίδιο».

Αιτήματα παράτασης από τις τεχνικές εταιρίες

Μία τοποθέτηση με ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι δύο τεχνικές εταιρείες «ΖΙΤΑΚΑΤ» και η «Οδός Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία» έχουν αιτηθεί προς το δήμο Αθηναίων απ’ τις 10 και 13 Φεβρουαρίου αντίστοιχα την 12μηνη παράταση ολοκλήρωσης των συνοδών έργων που έχουν αναλάβει. Η μεν πρώτη έως τις 30 Απριλίου 2027 και η δε δεύτερη έως 10 Αυγούστου 2027 -χωρίς δική τους υπαιτιότητα- όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι δύο επιστολές που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η «Οδός» στην επιστολή που έστειλε προς τη δημοτική αρχή της Αθήνας στις 13 Φεβρουαρίου ανέφερε πως η προθεσμία περαίωσης του έργου της (που εκκίνησε στις 19.2.2025) ήταν στις 30.4.2026, συμπληρώνοντας πως η παραπάνω προθεσμία έλαβε χώρα «…υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι θα παραδοθεί άμεσα μετά την υπογραφή της σύμβασης το σύνολο του χώρου εκτέλεσης του έργου ελεύθερο πραγματικών ή νομικών ελαττωμάτων». Συμπληρώνεται δε στην επιστολή πως «…η παράδοση των χώρων δεν έχει υλοποιηθεί έως και σήμερα (σ.σ. 13/2/2026)».

Στη δική της επιστολή προς το δήμο Αθηναίων (10/2/2026) η «ΖΙΤΑΚΑΤ» ανέφερε πως βάσει της σύμβασης που υπεγράφη με ημερομηνία έναρξης των έργων τη 10η Φεβρουαρίου 2025, είχε οριστεί ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των έργων που ανέλαβε η 10η Αυγούστου 2026. Επισημαίνεται δε, πως έως την 10η Φεβρουαρίου 2026 δεν είχε παραδοθεί το σύνολο των εκτάσεων στις οποίες προβλέπεται εκτέλεση των εργασιών, με αποτέλεσμα αυτή «…να περιοριστεί σε αποσπασματικά μέτωπα».

Παράλληλα, επισημαίνεται πως υπάρχουν εμπλοκές με δίκτυα ΟΚΩ κι εγκαταστάσεις τρίτων και τροποποιητικές μελέτες, αλλά και «απρόβλεπτα υπόγεια εμπόδια κι αλλαγές όδευσης αγωγών». Κι επ’ αυτών στην τετρασέλιδη επιστολή της η τεχνική εταιρεία αιτείται «τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 για χρονικό διάστημα 12 μηνών, ήτοι έως 10.08.2027, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου».

Η πλευρά της δημοτικής αρχής μέσω των δηλώσεων του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα έχει ξεκαθαρίσει πως οι όλες απαλλοτριώσεις έχουν πλέον ολοκληρωθεί και το ρεπορτάζ αναφέρει πως μένει πλέον να καθαρογραφούν οι αποφάσεις, προκειμένου όλες οι εκτάσεις να είναι διαθέσιμες για τις απαιτούμενες εργασίες. Και μένει να φανεί αν θα ισχύσουν τα αιτήματα των δύο τεχνικών εταιρειών για 12μηνες παρατάσεις ή θα αναπροσαρμοστούν σε άλλο επίπεδο οι χρονικοί ορίζοντες του έργου, μέσω των επαφών και των συζητήσεων που θα γίνουν το προσεχές διάστημα.