Η ένταση γύρω από την ασφάλεια στον Περσικό Κόλπο επανέρχεται στο προσκήνιο, μετά από ιδιαίτερα σκληρές δηλώσεις από την πλευρά της ιρανικής ηγεσίας. Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια κατά ιρανικών νησιών θα προκαλέσει άμεση και αιματηρή αντίδραση, αφήνοντας σαφείς αιχμές ακόμη και κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, προχώρησε την Πέμπτη σε ιδιαίτερα επιθετικές δηλώσεις, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση στρατιωτικής εισβολής σε ιρανικά νησιά.

«Οποιαδήποτε εισβολή στα νησιά του Ιράν θα γεμίσει τον Περσικό Κόλπο με το αίμα των εισβολέων», τόνισε την Πέμπτη ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Καλιμπάφ.

Ο ίδιος ανάρτησε σχετικό μήνυμα και στην πλατφόρμα X, γράφοντας: «Πατρίδα ή θάνατος!». Στην ίδια ανάρτηση πρόσθεσε: «Οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια εναντίον του εδάφους των ιρανικών νησιών θα καταστρέψει κάθε αυτοσυγκράτηση. Θα εγκαταλείψουμε κάθε αυτοσυγκράτηση και θα γεμίσουμε τον Περσικό Κόλπο με το αίμα των εισβολέων. Το αίμα των Αμερικανών στρατιωτών είναι προσωπική ευθύνη του Τραμπ».

Homeland or Death!



Any aggression against soil of Iranian islands will shatter all restraint.



We will abandon all restraint and make the Persian Gulf run with the blood of invaders.



The blood of American soldiers is Trump's personal responsibility. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 12, 2026

Παρά τη σφοδρότητα των δηλώσεων, δεν κατέστη άμεσα σαφές τι ακριβώς προκάλεσε την αντίδραση του Μοχάμαντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, η οποία ωστόσο ανεβάζει εκ νέου τους τόνους στη ρητορική γύρω από τον συνεχιζόμενο πόλεμο που αφορά το Ιράν.

Σημειώνεται ότι η Τεχεράνη διατηρεί τον έλεγχο τριών νησιών, τα οποία είχε καταλάβει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πριν από την ίδρυση του κράτους τους το 1971.

Την ίδια στιγμή, κυκλοφορούν σενάρια σύμφωνα με τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να στοχεύσουν το νησί Χαργκ στον Περσικό Κόλπο, το οποίο αποτελεί τον βασικό τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν.

Το Ισραήλ έπληξε στόχο που χρησιμοποιείται στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός, από την πλευρά του, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι τις τελευταίες ημέρες είχε στοχεύσει μια εγκατάσταση που χρησιμοποιείται στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, η οποία έχει ταυτοποιηθεί ως «Taleghan».

Η Taleghan είναι μια εγκατάσταση στο στρατιωτικό συγκρότημα Parchin, η οποία, σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους, συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Τα 3,2 εκατ. φτάνει ο αριθμός των εκτοπισμένων εντός του Ιράν

Εντωμεταξύ, η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες δήλωσε σήμερα ότι έως 3,2 εκατ. άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί εντός του Ιράν από τότε που ξεκίνησε η σύγκρουση στις 28 Φεβρουαρίου.

«Ο αριθμός αυτός πιθανόν να συνεχίσει να αυξάνεται καθώς επιμένουν οι εχθροπραξίες, σηματοδοτώντας μια ανησυχητική κλιμάκωση στις ανθρωπιστικές ανάγκες», δήλωσε η UNHCR σε ανακοίνωση, επικαλούμενη αρχικές εκτιμήσεις με βάση το αριθμό των ανθρώπων που έχουν ξεριζωθεί.