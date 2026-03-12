Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα τριώροφης πολυκατοικίας στο κέντρο του Άργους. Από την πυρκαγιά που ξέσπασε από άγνωστη αιτία, η γυναίκα που διέμενε στο διαμέρισμα και το ανήλικο παιδί της χρειάστηκε να διακομισθούν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η φωτιά, σύμφωνα με τα argolika, εκδηλώθηκε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης σε διαμέρισμα 1ου ορόφου σε τριώροφη πολυκατοικία στην οδό Ινάχου στο Άργος.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς αλλά και για τον απεγκλωβισμό των ενοίκων.

Οι πυροσβέστες διέσωσαν οικογένεια με δύο παιδιά από το φλεγόμενο διαμέρισμα, ενώ εκκενώθηκε και η πολυκατοικία.