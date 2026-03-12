Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο Βίκτορ Φον είχε διαδοχικές, κεκλεισμένων των θυρών επαφές στο ξενοδοχείο Four Seasons με τους ισχυρούς άνδρες της Μάντσεστερ Σίτι, Φεράν Σοριάνο και Ούγκο Βιάννα.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων φέρεται να βρέθηκε η προοπτική εξασφάλισης μιας προνομιακής ρήτρας για τον Έρλινγκ Χάαλαντ, η οποία θα δίνει στη Μπαρτσελόνα το πρώτο δικαίωμα κίνησης σε περίπτωση που στο μέλλον ο Νορβηγός επιθετικός αποχωρήσει από τη Σίτι. Παρότι ο διεθνής φορ έχει επεκτείνει πρόσφατα το συμβόλαιό του έως το 2034, μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να προσφέρει στους «μπλαουγκράνα» σαφές προβάδισμα απέναντι σε άλλους μνηστήρες, όπως η Ρεάλ Μαδρίτης.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο της διοίκησης Φον να έχει ενεργή παρουσία στη διεθνή μεταγραφική σκηνή, με επαφές και ταξίδια που αποσκοπούν στη δημιουργία στρατηγικών επιλογών για το μέλλον της Μπαρτσελόνα. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια φαίνεται να διαδραματίζει και ο Κάρλες Πλαντσαρτ, στενός συνεργάτης του Φον και πρώην συνεργάτης του Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος διατηρεί καλές σχέσεις τόσο με τον Χάαλαντ όσο και με τη Μάντσεστερ Σίτι.