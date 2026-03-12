Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε σήμερα στο Βουκουρέστι, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του, μία ημέρα πριν από την επίσκεψή του στο Παρίσι, όπου θα συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

«Ο πρόεδρος έφτασε στο Βουκουρέστι», ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του Σέρχιι Νικοφόροφ.

Ο Ζελένσκι πρόκειται να συναντηθεί με τον ομόλογό του, τον πρόεδρο της Ρουμανίας Νίκουσορ Νταν, και να επισκεφθεί μια βάση εκπαίδευσης πιλότων για τα μαχητικά αεροσκάφη F-16, πρόσθεσε ο ίδιος.

Νωρίτερα το Μέγαρο των Ηλυσίων είχε ανακοινώσει ότι ο Μακρόν θα συναντηθεί αύριο, Παρασκευή, με τον Ουκρανό ομόλογό του στο Παρίσι, όπου θα συζητήσουν, μεταξύ άλλων, «μέσα για την ενίσχυση της πίεσης επί της Ρωσίας» έπειτα από τέσσερα χρόνια πολέμου «κυρίως για τη μάχη κατά του σκιώδους στόλου της».

Οι δύο ηγέτες «θα ανταλλάξουν επίσης απόψεις για τις συνθήκες μιας δίκαιης ειρήνης με διάρκεια και, στο πλαίσιο αυτό, θα αξιολογήσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της Συμμαχίας των Προθύμων σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας», επεσήμανε η γαλλική προεδρία.

Το Κρεμλίνο από την πλευρά του εκτίμησε ότι η συνάντηση Μακρόν με Ζελένσκι καταδεικνύει τη βούληση του Κιέβου να αποτελέσει εμπόδιο στη διπλωματική διευθέτηση της σύγκρουσης.

«Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση το καθεστώς του Κιέβου ακολουθεί τη συνεπή στρατηγική του να παρεμποδίζει, πιθανότατα, την ειρηνευτική διαδικασία», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ. «Προχωρά έτσι, δοκιμάζοντας διαφορετικές προσεγγίσεις. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, το κάνει κερδίζοντας θετική ανταπόκριση στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες», πρόσθεσε.