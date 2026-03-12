Χιόνι έπεσε σε περιοχές της Τεχεράνης το βράδυ της Τρίτης, καλύπτοντας την ιρανική πρωτεύουσα με ένα λευκό στρώμα, ύστερα από ημέρες σκοτεινού ουρανού και «μαύρης βροχής» που προκλήθηκαν από αεροπορικές επιδρομές σε αποθήκες πετρελαίου. Παρά τις δύσκολες συνθήκες και την ατμόσφαιρα πολέμου που επικρατεί στην πόλη, πολλοί κάτοικοι προσπαθούν να συνεχίσουν την καθημερινότητά τους, όσο η σύγκρουση παρατείνεται.

Η Σαχάρ, μια γυναίκα περίπου 20 ετών, δήλωσε στο BBC Persian ότι περνά τις περισσότερες ημέρες της κλεισμένη στο σπίτι της στην Τεχεράνη, μαγειρεύοντας, διαβάζοντας και παίζοντας ένα βιντεοπαιχνίδι προσομοίωσης ζωής. Όπως ανέφερε, η δημιουργικότητά της φαίνεται να έχει αυξηθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου. «Νομίζω ότι η δημιουργικότητά μου έχει αυξηθεί στη διάρκεια του πολέμου. Είμαι συνεχώς αγχωμένη και καταλήγω να χτίζω πιο όμορφα σπίτια μέσα στο παιχνίδι», είπε χαρακτηριστικά.

Η Σαχάρ, της οποίας το όνομα, όπως και των υπόλοιπων ανθρώπων που μίλησαν, έχει αλλάξει για λόγους ασφαλείας, έμαθε την Τρίτη ότι μια γυναίκα με την οποία είχε πάει σχολείο σκοτώθηκε. «Το σώμα της δεν έχει βρεθεί. Ένιωσα φρικτά όταν το άκουσα», ανέφερε. «Γιατί πρέπει να βιώνουμε τέτοια φρίκη στα καλύτερα χρόνια της νεότητάς μας; Θέλω απλώς να τελειώσει όλο αυτό πριν από το Νορούζ. Οι αγαπημένες μου ημέρες στη ζωή είναι οι πρώτες ημέρες της άνοιξης».

Αγωνία πριν από το Νορούζ

Απομένουν λιγότερες από δέκα ημέρες μέχρι το Νορούζ, την Περσική Πρωτοχρονιά, που σηματοδοτεί την άφιξη της άνοιξης. Παραδοσιακά πρόκειται για μια περίοδο κατά την οποία οι οικογένειες συγκεντρώνονται για να γιορτάσουν, ενώ αγορές και δρόμοι σε όλο το Ιράν γεμίζουν με κόσμο που αγοράζει γλυκά και ξηρούς καρπούς για τους επισκέπτες ενόψει της γιορτής.

Ωστόσο, σύμφωνα με κατοίκους της Τεχεράνης, φέτος η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. «Δεν μοιάζει με την περίοδο πριν από το Νορούζ. Αλλά ακόμα και κάτω από πυραύλους, συνεχίζουμε να ζούμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να ζούμε», δήλωσε ο Πέιμαν, ένας άνδρας περίπου 30 ετών.

Ο ίδιος περιέγραψε μια πόλη σχεδόν άδεια. «Το μετρό είναι άδειο. Τόσο άδειο που για κάθε άνθρωπο υπάρχουν 30 ή 40 άδειες θέσεις. Οι δρόμοι είναι επίσης πολύ ήσυχοι… τόσο ήσυχοι που θα μπορούσε κανείς εύκολα να παίξει ποδόσφαιρο στη μέση του δρόμου», ανέφερε.

Ένας άλλος άνδρας περίπου 30 ετών εξήγησε ότι η καθημερινότητά του έχει πλέον προσαρμοστεί στους βομβαρδισμούς. «Το πρόγραμμα του ύπνου μου εξαρτάται τώρα από τους βομβαρδισμούς. Πηγαίνω για ύπνο γύρω στις έξι ή επτά το πρωί και ξυπνάω στις 2 το μεσημέρι. Μερικές φορές πρέπει να βγω για να αγοράσω τρόφιμα, αλλά η Τεχεράνη είναι πολύ άδεια».

Μαζική αποχώρηση κατοίκων από την Τεχεράνη

Η Τεχεράνη και η ευρύτερη επαρχία της έχουν πληθυσμό περίπου 14 εκατομμυρίων κατοίκων. Ωστόσο, αρκετοί άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη αναζητώντας ασφάλεια αλλού, από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ άρχισαν να επιτίθενται στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Κάποιοι κατευθύνθηκαν προς τα βόρεια, κοντά στην Κασπία Θάλασσα, όπου έχουν σημειωθεί λιγότερες επιθέσεις. Ανάμεσά τους βρίσκεται και η Μίνα, μια γυναίκα περίπου 20 ετών, η οποία βρίσκεται πλέον στην πόλη Ραστ.

Όπως εξήγησε, η οικογένειά της επέμενε να φύγουν για να μείνουν με τη γιαγιά της στη Ραστ, όμως η καλύτερή της φίλη και συγκάτοικός της δεν ήθελε να εγκαταλείψει την Τεχεράνη. «Ένιωθα ενοχές που θα έφευγα χωρίς εκείνη, γι’ αυτό δεν ήθελα να πάμε», θυμήθηκε.

Η κατάσταση άλλαξε όταν σημειώθηκε επίθεση σε αποθήκες πετρελαίου. «Το βράδυ που χτύπησαν τις αποθήκες πετρελαίου, το διαμέρισμά μας έτρεμε μέχρι την εξώπορτα. Όλα τα παράθυρα φωτίστηκαν σαν να ήταν πρωί», ανέφερε. «Σκεφτόμουν συνεχώς ότι, αν συνέβαινε κάτι στην οικογένειά μου, θα ήταν δικό μου λάθος επειδή είχα πει να μην πάμε στη Ραστ».

Τελικά, την επόμενη ημέρα αναχώρησαν για τη Ραστ με αυτοκίνητο, το οποίο ήταν καλυμμένο με κηλίδες από τη μολυσμένη βροχή. Η καλύτερή της φίλη αποφάσισε να παραμείνει στην Τεχεράνη με την οικογένειά της. «Την παίρνω τηλέφωνο κάθε μέρα. Μιλάμε για όλα τα συναρπαστικά πράγματα που θα κάνουμε όταν τελειώσει ο πόλεμος. Ίσως βάψουμε τα μαλλιά μας πιο ανοιχτόχρωμα μετά από αυτό», είπε.

Διακοπή διαδικτύου και χρήση Starlink

Η επικοινωνία με όσους βρίσκονται μέσα στο Ιράν παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, καθώς η κυβέρνηση επέβαλε διακοπή του διαδικτύου στην αρχή του πολέμου. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένοι τεχνολογικά εξοικειωμένοι κάτοικοι χρησιμοποιούν συσκευές Starlink και μοιράζονται τη σύνδεσή τους με άλλους.

Το δορυφορικό σύστημα internet έχει εξελιχθεί σε κρίσιμη γραμμή επικοινωνίας για ορισμένους που προσπαθούν να έρθουν σε επαφή με τον έξω κόσμο. Λειτουργεί όπως μια κεραία κινητής τηλεφωνίας στο διάστημα, χρησιμοποιώντας έναν αστερισμό δορυφόρων που επικοινωνούν με μικρά πιάτα στο έδαφος, τα οποία διαθέτουν ενσωματωμένο δρομολογητή WiFi.

Ωστόσο, η χρήση του Starlink στο Ιράν τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως και δύο ετών, ενώ οι Αρχές φέρεται να αναζητούν τις κεραίες για να αποτρέψουν τους πολίτες από το να συνδέονται στο δίκτυο.

Ο Μεχράν, ένας άνδρας περίπου 20 ετών που ζει στην Τεχεράνη, δήλωσε ότι μοιράζεται τη σύνδεση του Starlink με τουλάχιστον 25 άτομα. Όπως είπε, έχει κρύψει τη συσκευή «σε κάποιο απομακρυσμένο σημείο» ώστε οι Αρχές να μην μπορέσουν να τη «βρουν ή να την μπλοκάρουν».

Σύμφωνα με τον ίδιο, επιτρέπει σε αγαπημένα του πρόσωπα να συνδέονται δωρεάν, ωστόσο η πρόσβαση στο διαδίκτυο πωλείται στην εφαρμογή Telegram περίπου 6 δολάρια για 1GB δεδομένων, ένα υψηλό ποσό σε μια χώρα όπου ο μέσος μηνιαίος μισθός υπολογίζεται μεταξύ 200 και 300 δολαρίων.

Η Σίμα, μια γυναίκα περίπου 20 ετών που βρίσκεται στην Τεχεράνη και χρησιμοποιεί σύνδεση Starlink, για να συνδεθεί στο διαδίκτυο, δήλωσε ότι η αγορά της υπηρεσίας κρύβει κινδύνους. «Πρέπει να το αγοράσεις από κάποιον που εμπιστεύεσαι, αλλιώς υπάρχει πιθανότητα να σου κόψουν το internet, αφού πληρώσεις ένα μεγάλο ποσό», ανέφερε.

12 ημέρες διακοπής διαδικτύου στο Ιράν

Ο οργανισμός παρακολούθησης διαδικτύου NetBlocks ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η διακοπή του διαδικτύου στο Ιράν έχει εισέλθει στη 12η ημέρα της, με τη συνδεσιμότητα να παραμένει μόλις στο 1% των φυσιολογικών επιπέδων ύστερα από 264 ώρες.

Η Σίμα ανέφερε ότι η σύνδεση που αγόρασε για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης αποδεικνύεται δύσχρηστη. «Το εξωφρενικά ακριβό Starlink VPN που αγόρασα για έκτακτες ανάγκες χρειάζεται πολύ χρόνο για να συνδεθεί, κάνοντάς με να αναρωτιέμαι αν άξιζε να ξοδέψω τόσα χρήματα», είπε.

Παρά τις δυσκολίες, η ίδια θεωρεί ότι η σύνδεση εξακολουθεί να έχει αξία. «Αλλά τουλάχιστον μπορώ να πω στους αγαπημένους μου στο εξωτερικό ότι δεν έχω καεί ολοσχερώς και ότι είμαι ακόμη ζωντανή».