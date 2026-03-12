Αντιφατικές αναφορές που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη αφήνουν ανοιχτά βασικά ερωτήματα σχετικά με την τύχη του Ασαντολάχ Μπαντφάρ, επικεφαλής μονάδας των Μπασίτζ, της παραστρατιωτικής εθελοντικής πολιτοφυλακής που λειτουργεί στο πλαίσιο των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, στο Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με την ιρανική αντιπολίτευση, ο Μπαντφάρ φέρεται να σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των πρόσφατων κοινών πληγμάτων Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, παράλληλα, αναφέρθηκε ότι η κηδεία του είχε ήδη πραγματοποιηθεί στην πόλη Κομ μία ημέρα νωρίτερα.

Το μέσο ενημέρωσης Iran International μετέδωσε ότι ο Ασαντολάχ Μπαντφάρ σκοτώθηκε στα κοινά πλήγματα και υποστήριξε ότι οι ιρανικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επισήμως τον θάνατό του. Στην ίδια αναφορά σημειώνεται ότι η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στις 18 Εσφάντ στην Κομ, γεγονός που δημιουργεί αβεβαιότητα σχετικά με το πότε φέρεται να σκοτώθηκε και υπό ποιες συνθήκες.

Μάλιστα αντικαθεστωτικά μέσα χαρακτηρίζουν τον θάνατό του με τη φράση «Devil is dead», δηλαδή «ο διάβολος είναι νεκρός», καθώς σύμφωνα με ισχυρισμούς θεωρήθηκε υπεύθυνος για δεκάδες χιλιάδες θανάτους και τραυματισμούς συμπατριωτών του.

Asadollah Badfar, commander of the Basij, Iran’s internal security force, has reportedly been eliminated. Badfar was accused of overseeing the crackdown on Iranian protesters in January, during which tens of thousands were reportedly killed. pic.twitter.com/ildS2N97gC — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) March 10, 2026

Ποιος ήταν ο Ασαντολάχ Μπαντφάρ

Ο Ασαντολάχ Μπαντφάρ, ένας από τους πιο προβεβλημένους διοικητές της οργάνωσης Μπασίτζ στο Ιράν, φέρεται να σκοτώθηκε στα πρόσφατα κοινά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον στόχων στο Ιράν. Ο Μπαντφάρ κατείχε ηγετική θέση στην οργάνωση κινητοποίησης των Μπασίτζ στο πλαίσιο του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, ενώ στο παρελθόν είχε υπηρετήσει και ως γενικός γραμματέας του ίδιου φορέα.

Η θέση που κατείχε τον καθιστούσε ιδιαίτερα σημαντική προσωπικότητα μέσα στον στρατιωτικό και τον μηχανισμό ασφαλείας του Ιράν, καθώς η δραστηριότητά του συνδεόταν με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης. Παρά τις αναφορές για τον θάνατό του, οι ιρανικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως την είδηση. Ωστόσο, τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στην πόλη Κομ στις 8 Μαρτίου 2026.

Η οργάνωση Μπασίτζ ιδρύθηκε το 1979 από τον Αγιατολάχ Χομεϊνί και αρχικά λειτούργησε ως λαϊκή επαναστατική δύναμη κινητοποίησης. Με την πάροδο των ετών εξελίχθηκε σε έναν εκτεταμένο θεσμό που λειτουργεί υπό την ομπρέλα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο εσωτερικό σύστημα ασφάλειας της χώρας.

Τα τελευταία χρόνια, η Μπασίτζ έχει εμπλακεί σε διάφορες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την καταστολή διαδηλώσεων, την επιβολή της εσωτερικής ασφάλειας, τη διεξαγωγή κυβερνοεπιχειρήσεων και την παρακολούθηση αντιφρονούντων. Στο πλαίσιο των πολιτικών και στρατιωτικών εντάσεων του 2026 μεταξύ του Ιράν, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, η οργάνωση θεωρείται βασικός πυλώνας της εσωτερικής ασφάλειας της χώρας, γεγονός που καθιστά τους ηγέτες και τις εγκαταστάσεις της πιθανούς στόχους στρατιωτικών επιθέσεων.

Ο Ασαντολάχ Μπαντφάρ είχε επίσης προκαλέσει το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, όταν το 2024 επιβεβαίωσε δημόσια την υποστήριξη του Ιράν προς τον πρόεδρο της Συρίας, Μπασάρ αλ Άσαντ, γεγονός που ανέδειξε τη συμμετοχή του και σε περιφερειακές πολιτικές εξελίξεις.