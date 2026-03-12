Συνεχίζει το σφυροκόπημα το Ιράν, διαμηνύοντας ότι είναι έτοιμο για πόλεμο με μεγάλη διάρκεια, 12 ημέρες μετά την έναρξη των βομβαρδισμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Δύο τάνκερ χτυπήθηκαν σε λιμάνι του Ιράκ, μεταξύ των οποίων και το ελληνόκτητο Zefyros, ενώ οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να αυξάνονται, παρά το γεγονός ότι οι μεγάλες χώρες συμφώνησαν να απελευθερώσουν μεγάλες ποσότητες πετρελαίου από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης τους, σε μια προσπάθεια να ηρεμήσουν τις αγορές.

Το Brent Βόρειας Θάλασσας ξεπέρασε ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι (+9,3%) γύρω στις 05:00 ώρα Ελλάδας, ενώ το WTI βρισκόταν σχεδόν στα 95 (+8,8%).

Η επίθεση εναντίον δύο πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων στα ανοικτά του Ιράκ είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας ναυτικός, όπως ανέφεραν νωρίς το πρωί οι ιρακινές αρχές, οι οποίες συνέχιζαν τις έρευνες για τον εντοπισμό «αγνοουμένων».

Ο ιρακινός κρατικός τηλεοπτικός σταθμός αλ Ιχμπαρίγια μετέδωσε πλάνα στα οποία διακρίνεται πλοίο στη θάλασσα από το οποίο υψώνονται φλόγες και πυκνοί καπνοί, ανοικτά του νότιου Ιράκ, εντός ιρακινών χωρικών υδάτων. Το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αμέσως με ανεξάρτητο τρόπο το υλικό αυτό.

Massive oil tanker fire reported in the northern Persian Gulf tonight after an Iranian attack. pic.twitter.com/gEmg4s1Plc — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 11, 2026

Η επίθεση αυτή καταγράφηκε τη 13η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν την 28η Φεβρουαρίου στο Ιράν, γείτονα χώρα και σύμμαχο του Ιράκ.

Σε κείμενο σε μπάνερ που μεταδιδόταν παράλληλα, το δίκτυο αναφέρθηκε στον «θάνατο μέλους του πληρώματος» του ενός από τα δύο πλοία, επικαλούμενο τον διευθυντή της ιρακινής αρχής λιμένων, τον Φαρχάν αλ Φαρτούσι.

Το Ιχμπαρίγια ανέφερε επίσης πως έχουν διασωθεί 38 ναυτικοί και ότι οι έρευνες «συνεχίζονταν» για να εντοπιστούν «αγνοούμενοι».

Το συμβάν σημειώθηκε κάπου 30 ναυτικά μίλια (σχεδόν 100 χιλιόμετρα) από τις ακτές, σύμφωνα με τον διευθυντή.

Αρχικά ο αξιωματούχος είχε αναφερθεί σε «έκρηξη» και σε επίθεση σε μόνο ένα πλοίο. Οι ιρακινές υπηρεσίες ασφαλείας αναφέρθηκαν σε πράξη «δολιοφθοράς», σύμφωνα με το επίσημο ιρακινό πρακτορείο ειδήσεων INA.

Το ένα από τα δύο σκάφη πλέει υπό σημαία Μάλτας, κατά τον κ. Φαρτούσι.

Τα δύο σκάφη υπέστησαν «επίθεση», ενώ βρίσκονταν σε περιοχή πλευρικής φόρτωσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της ιρακινής δημόσιας επιχείρησης εμπορίας πετρελαίου SOMO.

Το πλοίο υπό σημαία Μάλτας -κατά τις πληροφορίες που δημοσιοποίησαν οι ιρακινές αρχές, ονομάζεται Zefyros- ετοιμαζόταν να ελλιμενιστεί στο Χορ αλ Ζουμπέιρ για να φορτώσει 30.000 τόνους νάφθας (προϊόν που χρησιμοποιείται κυρίως από την πετροχημική βιομηχανία) αφού θα εκφόρτωνε προηγούμενο φορτίο. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το δεξαμενόπλοιο Zefyros είναι ελληνικών συμφερόντων και ανήκει στην ελληνική εταιρεία Benetech Shipping.

Καλά στην υγεία τους είναι οι 22 υπήκοοι Γεωργίας που αποτελούν το πλήρωμα του ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου με σημαία Μάλτας, το οποίο δέχτηκε πλήγμα από πιθανό ιρανικό μη επανδρωμένο επιφανειακό σκάφος, ενώ πραγματοποιούσε επιχείρηση μεταφοράς φορτίου από πλοίο σε πλοίο (ship-to-ship transfer) εντός των χωρικών υδάτων του Ιράκ, σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που σημείωσε ακόμα ότι από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος. Ωστόσο, στο δεξαμενόπλοιο εκδηλώθηκε πυρκαγιά μετά το πλήγμα.

UPDATE: 2 oil tankers are on fire after being attacked in the Persian Gulf off Iraq, according to Reuters. It's unclear who carried out the attack. pic.twitter.com/6pHBKn6zcv — BNO News Live (@BNODesk) March 11, 2026

Το δεύτερο πλοίο, το Safesea Vishnu Marshall, υπό σημαία νήσων Μάρσαλ, είναι μισθωμένο από ιρακινή εταιρεία.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, εργαζόμενος στο λιμάνι της Βασόρας είπε πως δεν είναι σε θέση να πει αν πρόκειται για επίθεση εναέριων ή θαλάσσιων drones, την ώρα που οι ΗΠΑ κατηγορούν το Ιράν ότι ναρκοθετεί τα ύδατα του Κόλπου και τα Στενά του Ορμούζ για να παραλύσει την παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Η σημερινή επίθεση σημειώθηκε μερικές ώρες μετά τη νέα προειδοποίηση της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη για πιθανές επιθέσεις του Ιράν ή συμμάχων του εναντίον «πετρελαϊκών και ενεργειακών υποδομών που ανήκουν στις ΗΠΑ» στην ιρανική επικράτεια.

Το ιρακινό υπουργείο Πετρελαίου, από την πλευρά του, απηύθυνε έκκληση «η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε διεθνείς θαλάσσιους διαδρόμους και οδούς ενεργειακού εφοδιασμού (…) να προφυλαχθούν από περιφερειακές συρράξεις».

Η Τεχεράνη διεμήνυσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι δεν έχει πρόθεση να επιτρέψει «την εξαγωγή ούτε ενός λίτρου πετρελαίου από την περιοχή προς το εχθρικό στρατόπεδο και τους εταίρους του μέχρι νεοτέρας».

Ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ειδικός απεσταλμένος του ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, ανέφερε σήμερα πως συζήτησε σχετικά με την «τρέχουσα κρίση στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου» με αμερικανούς ομολόγους του χθες Τετάρτη στη Φλόριντα.

«Σήμερα πολλές χώρες, πρωτίστως οι ΗΠΑ, αρχίζουν να καταλαβαίνουν πληρέστερα τον συστημικό ρόλο-κλειδί τον οποίο διαδραματίζει το πετρέλαιο και το αέριο της Ρωσίας για τη διασφάλιση της παγκόσμιας οικονομίας και την αναποτελεσματικότητα και την καταστροφική φύση των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας», σημείωσε ο κ. Ντμίτριεφ μέσω Telegram.

Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» ανοικτά των ΗΑΕ

Εντωμεταξύ, πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» στα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με αποτέλεσμα να προκληθεί «μικρή πυρκαγιά», χωρίς πάντως να υπάρξουν θύματα, όπως ανακοίνωσε λίγο μετά τις 05:30 (ώρα Ελλάδας) η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο πολεμικό ναυτικό της Βρετανίας.

Ο καπετάνιος του πλοίου, που χτυπήθηκε 35 ναυτικά μίλια (65 χιλιόμετρα) βόρεια από την Τζέμπελ Αλί, νοτιοδυτικά του Ντουμπάι, ενημέρωσε πως όλα τα μέλη του πληρώματος είναι «σώα», όπως σημείωσε σε ενημερωτικό δελτίο του το UKMTO, προσθέτοντας πως η αποτίμηση των ζημιών εμποδίζεται από το σκοτάδι.

Η Σαουδική Αραβία εξουδετέρωσε drone κατευθυνόμενο στη συνοικία των πρεσβειών στο Ριάντ

Την ίδια ώρα, το σαουδαραβικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι καταρρίφθηκε μη επανδρωμένο εναέριο όχημα το οποίο κατευθυνόταν στη συνοικία όπου έχουν την έδρα τους ξένες πρεσβείες στην πρωτεύουσα Ριάντ.

«Εχθρικό drone καταρρίφθηκε, καθώς προσπαθούσε να προσεγγίσει στη συνοικία των πρεσβειών», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου μέσω X, αφού το υπουργείο Άμυνας του βασιλείου έκανε νωρίτερα λόγο για πολλές αναχαιτίσεις και καταστροφές UAVs τη νύχτα.

Το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ ανέφερε επίσης σήμερα ότι συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, καθώς το Ιράν διεξάγει επιθέσεις αντιποίνων εναντίον πετρελαιοπαραγωγικών χωρών του Κόλπου.