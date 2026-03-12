Αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Πέμπτη 12/3 η κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στον Κηφισό και στη λεωφόρο Αθηνών ενώ προβλήματα σημειώνονται στην κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας λόγω τροχαίου που σημειώθηκε στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Στον Κηφισό καταγράφονται, σημαντικές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση να εντοπίζεται στο ρεύμα προς Λαμία. Τα προβλήματα ξεκινούν από τη Λένορμαν και εκτείνονται έως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο αντίθετο ρεύμα προς Πειραιά η κατάσταση εμφανίζεται ελαφρώς καλύτερη μέχρι το Αιγάλεω, ωστόσο η κίνηση παραμένει αυξημένη.

Νωρίτερα το πρωί, όπως μεταδίδει το ERTNews σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, έξω από τη Βουλή, όταν δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα στο σημείο να υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας αναβάτης μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο με κάταγμα, ενώ ο δεύτερος διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό σε σοβαρή κατάσταση. Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται.

Κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται παράλληλα στον περιφερειακό του Καρέα, από την Ηλιούπολη έως τον Βύρωνα, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται και στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου, από το Χαϊδάρι έως τη λίμνη Κουμουνδούρου στον Σκαραμαγκά.

Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στον κόμβο Μεταμόρφωσης, στους δρόμους γύρω από τον Πειραιά, αλλά και στους κεντρικούς άξονες της πρωτεύουσας, όπως η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλίσσης Σοφίας, κυρίως στα ρεύματα προς τα βόρεια προάστια. Αντίθετα, καλύτερη εμφανίζεται η εικόνα στη λεωφόρο Κηφισίας και στη Μεσογείων, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και στα δύο ρεύματα.

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20′-25′ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας,

15′-20′ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις 5′-10΄ στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

