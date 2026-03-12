Βατήρας ενδυνάμωσης του περιφερειακού ιστού της χώρας αλλά και της Αθήνας παραμένει ο τουρισμός. Σταχυολογώντας και αποκαλύπτοντας τα deals των τελευταίων ημερών, γίνεται εύκολα διακριτό ότι ο τουριστικός κλάδος αποτελεί τον κινητήριο μοχλό για δεκάδες επενδύσεις που υλοποιούνται ανά την Ελλάδα αυτή την περίοδο.

Νέα ξενοδοχειακή επένδυση θα λάβει χώρα στο νησί της Ζακύνθου. Πρόκειται για νέο κατάλυμα 5 αστέρων, δύο ορόφων. Το νέο ακίνητο θα βρίσκεται σε έκταση 4,1 στρεμμάτων, στην περιοχή «Μπούκα» Τραγακίου. Επισημαίνεται ότι για το εν λόγω έργο έχει ήδη εκδοθεί η σχετική οικοδομική άδεια από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ζακυνθίων. Τέλος, φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία XENOS DELUXE HOTELS A.E.

Νέο ξενοδοχείο θα αποκτήσει το νησί της Πάρου. Ειδικότερα, πρόκειται για ακίνητο δύο ορόφων το οποίο θα βρίσκεται σε έκταση 16,27 στρεμμάτων στην περιοχή Παράσπορος. Επισημαίνεται ότι για το έργο έχει ήδη εκδοθεί η σχετική προέγκριση οικοδομικής άδειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Πάρου.

Ταυτόχρονα, νέα ξενοδοχειακή επένδυση προχωράει στη Λήμνο. Πρόκειται για κατάλυμα 3 αστέρων με πισίνα στην περιοχή Χάνι Μύρινας. Το νέο ακίνητο θα αναπτυχθεί σε οικόπεδο επιφανείας 819 τ.μ.

Για το συγκεκριμένο έργο έχει ήδη εκδοθεί η σχετική οικοδομική άδεια από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Λήμνου. Τέλος, φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία ΜΑΡΗΣ ΙΚΕ.

Τήνος

Η επαναλειτουργία του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Tinos Beach από τον Όμιλο Attica μέσω της θυγατρικής του εταιρείας Attica Blue Hospitality προγραμματίζεται για τον Μάιο του 2026, σηματοδοτώντας την επιστροφή ενός τοπόσημου, πλήρως επαναπροσδιορισμένου, με σύγχρονους όρους ποιότητας, διακριτικής πολυτέλειας και βιωσιμότητας και με σχεδιαστικές αναφορές στην ταυτότητα του νησιού. Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην παραλία Κιόνια, σε απόσταση μόλις 2,5 χλμ. από τον κεντρικό λιμένα της Τήνου, όπου αναπτύσσεται σε άμεση επαφή με το φυσικό τοπίο του νησιού, προσφέροντας ανεμπόδιστη θέα σε ολόκληρο τον κόλπο. Με την ολοκλήρωση του έργου, το Tinos Beach θα διαθέτει 112 ευρύχωρα δωμάτια, 37 σουίτες υψηλής αισθητικής και μία ανεξάρτητη πολυτελή κατοικία, προσφέροντας υψηλό επίπεδο ιδιωτικότητας και άμεση πρόσβαση στη θάλασσα. Οι υποδομές του θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συνεδριακό κέντρο, κέντρο ευεξίας και spa, γυμναστήριο, εξωτερική πισίνα, δύο bar και δύο εστιατόρια.

Αθήνα

Ένα νέο boutique ξενοδοχείο πρόκειται να αποκτήσει το κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για το ιστορικό Μέγαρο Αλμυράντη στην Παλιά Βουλή, το οποίο θα μετατραπεί σε πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων και 14 δωματίων. Το εν λόγω ακίνητο 3 ορόφων βρίσκεται στη γωνία των οδών Κολοκοτρώνη και Βουλής 2, πίσω ακριβώς από την Παλιά Βουλή, και ανήκει στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα. Είναι επιφάνειας 1.170 τ.μ. και ύψους 21 μέτρων.

Το έργο υλοποιεί η εταιρεία Zafido και αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το καλοκαίρι του 2026. Υπενθυμίζεται ότι το ακίνητο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο από το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς αποτελεί ιδιαίτερο δείγμα αρχιτεκτονικής του τέλους του 19ου αιώνα και της αρχής του 20ού αιώνα, για την πόλη της Αθήνας.

Nova Constructions

Όπως αποκάλυψε πρώτο το Beast, οριστική πλειοδότρια στον διαγωνισμό που πραγματοποίησε ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για την αξιοποίηση του ακινήτου επί της οδού Σωκράτους 65-67 αναδείχθηκε η Nova Constructions. Η εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη σύγχρονων οικιστικών ακινήτων και ξενοδοχείων υψηλών προδιαγραφών, πλειοδότησε με προσφορά στα 53.000 ευρώ. Με βάση τη σχετική απόφαση του e-ΕΦΚΑ, η δεσμευτική προσφορά της εταιρείας πληροί τους όρους της διακήρυξης, η οποία προέβλεπε την εκμίσθωση του ακινήτου υπό τον όρο υλοποίησης ενός επενδυτικού προγράμματος, ύψους κατ’ ελάχιστον 20 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, για την ανακατασκευή και τη μετατροπή του κτιρίου σε ξενοδοχειακή μονάδα τουλάχιστον 3 αστέρων. Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται στα 35 έτη, με δυνατότητα παράτασης κατά επιπλέον 10 έτη κατόπιν σχετικού αιτήματος του μισθωτή και απόφασης αποδοχής του από το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι το 1980 στο ακίνητο λειτουργούσε το ξενοδοχείο α’ κατηγορίας «Ambassadeur» μέχρι που εγκαταστάθηκε το Εφετείο Αθηνών.

Θεσσαλονίκη

Τέλος, ο Όμιλος ΑΒΑΞ και η εταιρεία ΣΤΑΝΤΑ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων του κ. Σταύρου Ανδρεάδη, ιδιοκτήτρια του ακινήτου «Κεραμεία Αλλατίνη» στη Θεσσαλονίκη, υπέγραψαν Μνημόνιο Κοινής Κατανόησης με αντικείμενο τη διερεύνηση συνεργασίας για την ανάπτυξη τμήματος του εμβληματικού ακινήτου. Η συνεργασία αφορά την ανάπτυξη πύργου κατοικιών συνολικής δόμησης έως και 29.800 τ.μ., με τη μέθοδο της αντιπαροχής. Στο πλαίσιο του Μνημονίου, η ΑΒΑΞ θα έχει περίοδο αποκλειστικότητας τριών μηνών προκειμένου να προχωρήσει στις απαραίτητες τεχνικές μελέτες και λοιπές αξιολογήσεις για την υλοποίηση του έργου.