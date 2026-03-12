Πτωτικά κινούνται σήμερα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) των αμερικανικών δεικτών, καθώς η επενδυτική κοινότητα έρχεται αντιμέτωπη με το νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου.

Συγκεκριμένα, τα futures του Dow Jones υποχώρησαν κατά 1%, ενώ ανάλογες πιέσεις δέχτηκαν τα συμβόλαια του S&P 500 και του τεχνολογικού Nasdaq 100, καταγράφοντας πτώση της τάξεως του 0,9%.

Γεωπολιτικό σοκ και ενεργειακή κρίση

Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, προκαλώντας ισχυρούς τριγμούς στις ενεργειακές αγορές. Η είδηση ότι αμερικανικές δυνάμεις βύθισαν 16 ιρανικά σκάφη, τα οποία φέρεται να πόντιζαν νάρκες κοντά στα Στενά του Ορμούζ, πυροδότησε νέο κύμα ανησυχίας.

Παράλληλα, η ναυσιπλοΐα των δεξαμενόπλοιων στην περιοχή έχει επηρεαστεί σημαντικά μετά τις επιθέσεις σε δύο τάνκερ στις ζώνες φόρτωσης του Ιράκ, γεγονός που οδήγησε στο κλείσιμο των ιρακινών λιμένων. Σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα, οι δηλώσεις του προέδρου Τραμπ την Τετάρτη, περί «ολοκλήρωσης της επιχείρησης» στο άμεσο μέλλον, ενίσχυσαν την αβεβαιότητα.

Οι τιμές του πετρελαίου

Παράλληλα οι τιμές του μαύρου χρυσού συνέχισαν, σύμφωνα με το Bloomberg, την κάθετη άνοδό τους. Τόσο το WTI όσο και το Brent ξεπέρασαν το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων στις ολονύκτιες συναλλαγές.

Η άνοδος αυτή ακολουθεί το χθεσινό κλείσιμο, όπου οι τιμές ενισχύθηκαν κατά περισσότερο από 4%.

Το ράλι συνεχίστηκε παρά την ανακοίνωση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) για τη διάθεση ιστορικού ύψους αποθεμάτων -περίπου 400 εκατομμυρίων βαρελιών- από τις χώρες-μέλη, σε μια προσπάθεια συγκράτησης των τιμών.

Πέρα από το γεωπολιτικό μέτωπο, οι επενδυτές τηρούν τώρα στάση αναμονής για τις νέες οικονομικές ανακοινώσεις, έχοντας ήδη αξιολογήσει τα πρώτα στοιχεία για τον πληθωρισμό που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τετάρτη.