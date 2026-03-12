Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. ο σταθμός του μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει σήμερα, Πέμπτη, στις 17:30.
Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.
Σημειώνεται ότι οργανώσεις έχουν καλέσει σε αντιπολεμική διαδήλωση στο Σύνταγμα στις 19:00 και πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία. Τα αιτήματα είναι τα εξής:
- Κάτω τα χέρια από τον λαό του Ιράν!
- Απεμπλοκή της χώρας μας απ’ τον πόλεμο!
- Καμία διευκόλυνση – καμία συνεργασία με τους φονιάδες ΗΠΑ-Ισραήλ!
- Καμιά συμμετοχή στα πολεμικά σχέδια των ιμπεριαλιστών!
- Έξω Βάσεις – ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ από τη χώρα!
- Νίκη στην παλαιστινιακή αντίσταση!
- Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Κάτω τα χέρια από την Κούβα!