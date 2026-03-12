Δικογραφία σε βάρος ενός 34χρονου από το Μεσολόγγι, ο οποίος κατηγορείται για συκοφαντική δυσφήμιση μέσω διαδικτύου σε βάρος του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από υποβολή μήνυσης σε βάρος διαχειριστή λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης (TikTok), ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία ανάρτησε οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο) με συκοφαντικό περιεχόμενο σε βάρος του κ. Γεωργιάδη.

Από την έρευνα της ειδικής υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ., ταυτοποιήθηκε ως διαχειριστής του επίμαχου λογαριασμού ο 34χρονος.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.