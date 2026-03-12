Λιγότερο «φασαριόζα» από το Άμστερνταμ αλλά εξίσου μαγευτική, η Ουτρέχτη προσκαλεί τον επισκέπτη να χαθεί στα πλακόστρωτα δρομάκια της, να θαυμάσει τον εμβληματικό πύργο Domtoren και να ζήσει στους ρυθμούς μιας αυθεντικής ολλανδικής εμπειρίας.

Ειδικά, οι νεότεροι ταξιδιώτες έχουν καλούς λόγους για να επισκεφτούν τη διάσημη φοιτητούπολη -το πανεπιστήμιο της ιδρύθηκε το 1636 και είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο για την ποιότητα των σπουδών του- με την έντονη ζωή. Αλλά η Ουτρέχτη δεν είναι μόνο αυτό, αφού έχει σημαντικά αξιοθέατα για να δείτε από κοντά.

Το μεσαιωνικό κέντρο της πόλης είναι αρκετά μικρό και μπορείτε να το εξερευνήσετε με τα πόδια, ανακαλύπτοντας τα ενδιαφέροντα μουσεία. Τα βασικά κανάλια που διασχίζουν την Ουτρέχτη είναι το Oudegracht (παλιό κανάλι) και το Nieuwegracht (νέο κανάλι) και είναι εξίσου εντυπωσιακά. Μπορείτε, επίσης, να εξερευνήσετε την πόλη με μια 45λεπτη βόλτα με καραβάκι και να καθίσετε σε ένα από τα εστιατόρια ή τις καφετέριες, που έχουν τραπεζάκια δίπλα στο κανάλι Oudegracht.

Αξίζει, επίσης, να επισκεφθείτε τον Καθεδρικό Πύργο της Ουτρέχτης, τον ψηλότερο στην Ολλανδία με 112,5 μέτρα ύψος. Μία επίσκεψη είναι απαραίτητη και στο μουσείο της πόλης το οποίο στεγάζεται σε ένα πρώην μεσαιωνικό μοναστήρι. Τέλος, το παραμυθένιο κάστρο De Haar περιτριγυρίζεται από κήπους, λίμνες και ένα μεγάλο δάσος και κτίστηκε κατά τη διάρκεια του 14ου αιώνα.

