Καθώς ο πόλεμος μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών πλησιάζει το όριο των δύο εβδομάδων, οι θέσεις των δύο πλευρών σχετικά με το πώς θα μπορούσε να τερματιστεί η σύγκρουση παραμένουν σε πλήρη αντίθεση. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, παρουσίασε δημόσια τις προϋποθέσεις που θέτει η Τεχεράνη για την επίτευξη ειρήνης, ενώ από την άλλη πλευρά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει καταστήσει σαφές ότι ο τερματισμός των εχθροπραξιών προϋποθέτει την «άνευ όρων παράδοση» του Ιράν.

Οι όροι του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου

Ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η σύγκρουση μπορεί να λήξει μόνο εφόσον ικανοποιηθούν τρεις βασικές προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, η Τεχεράνη ζητά να αναγνωριστούν τα «νόμιμα δικαιώματα» του Ιράν, να καταβληθούν αποζημιώσεις για τις ζημιές που έχουν προκληθεί και να δοθούν ισχυρές διεθνείς εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξει μελλοντική επιθετική ενέργεια εναντίον της χώρας.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η τελική απόφαση για ζητήματα πολέμου και ειρήνης δεν λαμβάνεται από τον πρόεδρο της χώρας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, είναι εκείνος που έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για τέτοια κρίσιμα ζητήματα.

Οι απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών

Οι θέσεις αυτές συγκρούονται άμεσα με τις απαιτήσεις που έχει διατυπώσει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι οι εχθροπραξίες θα σταματήσουν μόνο σε περίπτωση «άνευ όρων παράδοσης» του Ιράν.

Παράλληλα, ο ίδιος έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ο πόλεμος «πρόκειται να τελειώσει σύντομα» και ότι οι βασικοί στρατιωτικοί στόχοι της Ουάσινγκτον έχουν ήδη επιτευχθεί. Ο Λευκός Οίκος έχει αναφέρει ότι οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν την καταστροφή των ιρανικών πυραύλων και της πυραυλικής βιομηχανίας της χώρας, την εξάλειψη της απειλής από τις ιρανικές συμμαχικές δυνάμεις στην περιοχή και την αποτροπή του Ιράν από το να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

Οι εκτιμήσεις για τη διάρκεια του πολέμου

Σε ό,τι αφορά τη χρονική διάρκεια της σύγκρουσης, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκτιμήσει ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να διαρκέσει τέσσερις έως πέντε εβδομάδες. Από την πλευρά του Λευκού Οίκου έχει επίσης αναφερθεί ως πιθανό ένα χρονικό διάστημα τεσσάρων έως έξι εβδομάδων.

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα νικήσουν το Ιράν «στο δικό μας χρονοδιάγραμμα».

Παράλληλα, το Ισραήλ, το οποίο συμμετέχει επίσης στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν «χωρίς χρονικό περιορισμό».

13η μέρα πολέμου

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα, καθώς συνεχίζονται για 13η μέρα οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στον Περσικό Κόλπο, με αποτέλεσμα δεξαμενόπλοια να τυλίγονται στις φλόγες, την τιμή του πετρελαίου να εκτοξεύεται και τη διεθνή κοινότητα να προχωρά σε έκτακτες κινήσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Οι εξελίξεις διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα τεταμένο σκηνικό γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους διαδρόμους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως, ενώ οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και οι αλληλοεπιθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν συνεχίζονται σε ολόκληρη την περιοχή.

Δεξαμενόπλοια στις φλόγες μετά από επιθέσεις σε ιρακινά ύδατα

Οι επιθέσεις που αποδίδονται στο Ιράν εναντίον πλοίων στον Περσικό Κόλπο συνεχίζονται, με δύο δεξαμενόπλοια να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες μετά από πλήγματα που σημειώθηκαν σε ιρακινά ύδατα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνθρωπος από το πλήρωμα φέρεται να έχει χάσει τη ζωή του.

Την ίδια στιγμή, ακόμη ένα πλοίο χτυπήθηκε κοντά σε λιμάνι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, λίγες ώρες μετά την απειλή της Τεχεράνης ότι θα προκαλέσει εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου στοχεύοντας εμπορικά πλοία.

Οι επιθέσεις αυτές έχουν μετατρέψει τα Στενά του Ορμούζ σε ένα από τα κρισιμότερα πεδία αντιπαράθεσης στον πόλεμο, καθώς αποτελεί βασική θαλάσσια οδό για τη μεταφορά πετρελαίου σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προειδοποιήσει τους πολίτες να «αποφεύγουν άμεσα» οποιαδήποτε λιμάνια κατά μήκος των Στενών.

Εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια

Μετά τις επιθέσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, η τιμή του πετρελαίου σημείωσε ισχυρή άνοδο, ξεπερνώντας τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Η άνοδος καταγράφεται παρά το γεγονός ότι τα 32 κράτη-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας συμφώνησαν να προχωρήσουν στην αποδέσμευση 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, στη μεγαλύτερη τέτοια κίνηση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι αυξανόμενες τιμές στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν σε ολόκληρη την περιοχή

Την ίδια ώρα, οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν συνεχίζονται σε πολλά μέτωπα στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ πραγματοποίησε πλήγματα στην Τεχεράνη, αλλά και εναντίον μαχητών της Χεζμπολάχ στον Λίβανο που υποστηρίζονται από το Ιράν.

Παράλληλα, και άλλα κράτη του Κόλπου έχουν αναφέρει επιθέσεις. Μεταξύ αυτών καταγράφηκε και περιστατικό με drone στο Ντουμπάι.

Η Βρετανία προειδοποιεί τις ενεργειακές εταιρείες

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο πρωθυπουργός, Σερ Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα αναλάβει δράση σε περίπτωση που οι ενεργειακές εταιρείες επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν την άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Όπως τόνισε, στόχος είναι να προστατευτούν οι καταναλωτές από απότομες αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος.

Ντόναλντ Τραμπ: «Ο πόλεμος έχει τεράστιο αντίκτυπο στον κόσμο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε ότι ο πόλεμος έχει «τεράστιο αντίκτυπο στον κόσμο», υποστηρίζοντας ωστόσο ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις «αποδείχθηκαν πιο εύκολες από ό,τι νομίζαμε».

Παράλληλα δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «πρέπει τώρα να τελειώσουν τη δουλειά».

Έκθεση καταλογίζει ευθύνη σε αμερικανική επίθεση για βομβαρδισμό σχολείου

Την ίδια στιγμή, ένα ιδιαίτερα επικριτικό προσχέδιο έκθεσης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αμερικανική επίθεση ήταν «πιθανότατα» υπεύθυνη για τον βομβαρδισμό ιρανικού σχολείου, από τον οποίο σκοτώθηκαν περισσότεροι από 165 άνθρωποι, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν παιδιά.

Ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ψήφισε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης ψηφίσματος που απαιτεί τον τερματισμό των «κατάφωρων επιθέσεων» του Ιράν εναντίον των γειτονικών του κρατών στον Περσικό Κόλπο.