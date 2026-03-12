27 σημαντικά κατεδαφισμένα κτίρια της Αθήνας παροουσιάζει η σελίδα athensville στο YouTube, καταγράφοντας την αρχιτεκτονική απώλεια της πρωτεύουσας. Στο βίντεο αποτυπώνεται η μεταμόρφωση του κέντρου της πόλης, συγκρίνοντας πώς ήταν τα κτίρια πριν την κατεδάφισή τους και τι υπάρχει σήμερα στη θέση τους.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα κτιρίων είναι πολλά αρχοντικά των οδών Πανεπιστημίου, Σταδίου και Αμαλίας, τα οποία κατεδαφίστηκαν κυρίως τις δεκαετίες 1950-1970. Επιπλέον, στο βίντεο καταγράφονται και δημοτικά ή δημόσια κτίρια που έδωσαν τη θέση τους σε πολυκατοικίες ή γραφεία.

«Ένα ταξίδι στον χρόνο: 27 κτίρια της Αθήνας που δεν είναι πια μαζί μας, πώς ήταν πριν την κατεδάφισή τους και τι τα αντικατέστησε. Μικρές και μεγάλες αρχιτεκτονικές απώλειες, γλαφυρή αποτύπωση της μετάλλαξης μιας πόλης», είναι η λεζάντα του βίντεο.