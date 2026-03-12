Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα κληθεί να παρατάξει τον Ολυμπιακό στο αποψινό παιχνίδι με τη Μονακό (12/3, 20:00) χωρίς τον πρώτο σκόρερ της ομάδας, Σάσα Βεζένκοφ.

Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τη γαλλική ομάδα για την 31η αγωνιστική της EuroLeague, έχοντας ξεκάθαρο στόχο: ένα ακόμη εκτός έδρας θετικό αποτέλεσμα που θα τους φέρει πιο κοντά στην εξασφάλιση του πλεονεκτήματος έδρας στα playoffs, συνοδευόμενο από μια πειστική αγωνιστική παρουσία.

Ωστόσο, τα πλάνα της ομάδας επηρεάζονται και πάλι από μια σημαντική απουσία. Ο Βεζένκοφ δοκίμασε να ζεσταθεί στο «Σαλέ Γκαστόν» λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ, αλλά τελικά κρίθηκε ότι δεν βρίσκεται σε κατάσταση να αγωνιστεί και έτσι τέθηκε οριστικά εκτός της αναμέτρησης.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση, που προέκυψαν στο τρίτο δεκάλεπτο του τελικού Κυπέλλου απέναντι στον Παναθηναϊκό, και δεν έχει ακόμη επανέλθει πλήρως. Για τον ίδιο λόγο είχε μείνει εκτός και από την προηγούμενη αναμέτρηση των Πειραιωτών στο Παρίσι, όπου παρ’ όλα αυτά ο Ολυμπιακός κατάφερε να φτάσει σε άνετη επικράτηση.

Όσον αφορά τη σύνθεση της δωδεκάδας, μένει να ξεκαθαρίσει αν θα συμπεριληφθεί τελικά ο Μόρις ή ο Νετζήπογλου, με την τελική απόφαση να αναμένεται λίγο πριν από το παιχνίδι. Τον τελευταίο λόγο, όπως πάντα, έχει ο προπονητής των «ερυθρόλευκων».