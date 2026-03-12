Η γαλακτοβιομηχανία ΟΜΗΡΟΣ ανακοινώνει την ίδρυση και λειτουργία νέου ιδιόκτητου σταθμού γάλακτος στην περιοχή Γλυκή Θεσπρωτίας, σηματοδοτώντας ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας και εδραιώνοντας την παρουσία της σε μία από τις πλέον κομβικές περιφέρειες της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Ο νέος σταθμός, συνολικής έκτασης 5.000τ.μ. και δυνατότητας ημερήσιας παραλαβής & αποθήκευσης γάλακτος 60 τόνων, θα εξυπηρετεί το σύνολο της Περιφέρειας Ηπείρου. Αποτελεί έναν ακόμη ισχυρό κρίκο στο δίκτυο ζώνης γάλακτος της ΟΜΗΡΟΣ, ενισχύοντας τη συλλογή πρώτης ύλης σε μία περιοχή στρατηγικής σημασίας και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για σταθερές, μακροχρόνιες συνεργασίες με τους τοπικούς κτηνοτρόφους.

Η επένδυση εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική απόφαση ανάπτυξης που στοχεύει στη στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας και έχει τύχει ιδιαίτερα θετικής ανταπόκρισης από την τοπική παραγωγική κοινότητα. Η λειτουργία του νέου σταθμού έχει οδηγήσει ήδη στη δημιουργία 5 νέων άμεσων θέσεων εργασίας καθώς και στην ένταξη 150 νέων κτηνοτρόφων στο δίκτυο ζώνης γάλακτος του ομίλου, συμβάλλοντας στη δημιουργία συνθηκών μεγαλύτερης διαφάνειας και σταθερότητας στην αγορά γάλακτος της περιοχής και ενισχύοντας ουσιαστικά τη βιωσιμότητα των κτηνοτροφικών μονάδων.

Με τον νέο σταθμό στη Θεσπρωτία, η ΟΜΗΡΟΣ συμπληρώνει και ενδυναμώνει το πανελλαδικό της δίκτυο συλλογής γάλακτος, το οποίο περιλαμβάνει ήδη σταθμούς στη Στερεά Ελλάδα, την Τρίπολη, το Αγρίνιο, την Ξάνθη, τη Λιβαδειά, τη Νάξο και το Ρέθυμνο. Η παρουσία στην Ήπειρο, η οποία έχει ξεκινήσει ήδη από το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, αποκτά πλέον μόνιμο και ουσιαστικό χαρακτήρα, επιτρέποντας στην εταιρεία να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση υγιών συνθηκών συνεργασίας και στην ενίσχυση της τοπικής κτηνοτροφικής παραγωγής με σαφή επιρροή στην θετική αναπροσαρμογή της τιμής γάλακτος, όπως έχει ήδη φανεί.

Με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του νέου σταθμού, ο Διευθυντής Ζώνης Γάλακτος της ΟΜΗΡΟΣ, κ. Δημήτρης Κουρκούνας, δήλωσε:

«Η Ήπειρος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες περιφέρειες της ελληνικής κτηνοτροφίας και για εμάς ήταν στρατηγική επιλογή να αποκτήσουμε ουσιαστική, φυσική παρουσία στην περιοχή. Ο νέος σταθμός γάλακτος δεν είναι απλώς μια επένδυση σε υποδομές, αλλά μια έμπρακτη δέσμευση στήριξης των κτηνοτρόφων, της τοπικής παραγωγής και της δίκαιης αποτίμησης του ελληνικού γάλακτος. Στόχος μας είναι να χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και μακροχρόνιες συνεργασίες, δημιουργώντας αξία για όλους και ενισχύοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα».

Με σταθερό εξαγωγικό προσανατολισμό και πολυετή παρουσία στον ελληνικό πρωτογενή τομέα, η ΟΜΗΡΟΣ συνεχίζει να επενδύει σε υποδομές, ανθρώπους και συνεργασίες, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής και επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως στρατηγικού εταίρου της κτηνοτροφίας σε ολόκληρη τη χώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το: omirosdairies.gr