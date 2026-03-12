Ήπιος θα παραμείνει ο καιρός μέχρι και το Σάββατο, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Σύμφωνα με ανάρτηση του γνωστού μετεωρολόγου, Θοδωρή Κολυδά, παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού από την Κυριακή έως και την Τρίτη, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και το Ιόνιο.

Ωστόσο, σύμφωνα με την πρόβλεψη του κ. Κολυδά, ο καιρός θα αλλάξει από την Πέμπτη και μετά, καθώς διαφαίνεται μεταβολή με πιο οργανωμένα συστήματα που θα φέρουν αξιόλογες βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια της χώρας έως και το τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«Τις επόμενες ημέρες ο καιρός στη χώρα θα παραμείνει γενικά ήπιος και σχετικά σταθερός, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, με την “απαραίτητη” ψύχρα τη νύχτα και νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια. Την Παρασκευή και το Σάββατο προβλέπεται κατά κανόνα αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου δεν αποκλείονται ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις στα ανατολικά και το Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται γύρω στους 16 έως 18 βαθμούς και τοπικά έως 19 βαθμούς στα νότια.

Παρόμοιο σκηνικό αναμένεται και την Κυριακή έως την Τρίτη, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και το Ιόνιο.

Στη συνέχεια, όμως, κυρίως από την Πέμπτη και μετά, διαφαίνεται μεταβολή του καιρού με πιο οργανωμένα συστήματα που θα δώσουν αξιόλογες βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια της χώρας έως και την επόμενη Κυριακή».

Άνοιξη μέχρι την Τρίτη – Φθινοπωρινές καταστάσεις μεσοβδόμαδα

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης δήλωσε ότι μέχρι την επόμενη εβδομάδα, δεν αναμένονται μεγάλες αλλαγές στον καιρό, ωστόσο από την Τρίτη και μετά αυτό αλλάζει. Συγκεκριμένα, αναμένονται βροχές, ενώ ο καιρός θα γίνει πιο άστατος την Τετάρτη και την Πέμπτη με περισσότερες βροχές.

Αναλυτικά, κακοκαιρία η οποία κινείται από την Αφρική θα χτυπήσει την Κύπρο με βροχές και καταιγίδες. Μάλιστα, όπως είπε, η κακοκαιρία αυτή θα ενεργοποιήσει αφρικανική σκόνη που θα κινηθεί ανατολικότερα και θα σκεπάσει την Κύπρο αλλά και τα νοτιοανατολικότερα τμήματα της χώρας αλλά όχι σε τόσο μεγάλες συγκεντρώσεις.

Στη συνέχεια, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα αυξηθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο και θα φτάσουν 6-7 μποφόρ. Όπως είπε, από την Τρίτη και την Τετάρτη «ανοίγει ο δρόμος για τις κακοκαιρίες».

Από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας αλλάζει η ατμοσφαιρική κυκλοφορία, θα πάμε όπως είπε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης σε «μεσημβρινή κυκλοφορία» με περισσότερες βροχές και χαμηλότερες θερμοκρασίες. «Άνοιξη μέχρι Δευτέρα – Τρίτη και πάμε πιο φθινοπωρινές καταστάσεις μεσοβδόμαδα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.