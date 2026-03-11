Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, με τοπικές βροχές και ισχυρούς ανέμους να κάνουν την εμφάνισή τους, ενώ από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει ο γνωστός μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης, ο καιρός θα αρχίσει να θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, μία νεφική μάζα κινείται από τα νότια προς τα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας, δημιουργώντας ένα πιο συννεφιασμένο σκηνικό. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται να κυριαρχήσει ηλιοφάνεια.

Όπως αναφέρει επίσης ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, τις επόμενες ημέρες είναι πιθανό να εμφανιστούν τοπικές μπόρες κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας και σε ορεινές περιοχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς, ωστόσο από το Σαββατοκύριακο αναμένεται ενίσχυση, φτάνοντας ακόμη και τα 7 μποφόρ στο εσωτερικό του Αιγαίου.

Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, νωρίς το πρωί θα επικρατεί ψύχρα κυρίως στο εσωτερικό της χώρας. Τις μεσημεριανές ώρες, ωστόσο, ο υδράργυρος θα φτάνει τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές. Το μεγάλο ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος, σε συνδυασμό με τις απογευματινές μπόρες στα βουνά, αποτελεί χαρακτηριστικό της ανοιξιάτικης περιόδου.

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

Ο Θεόδωρος Κολυδάς ανέφερε από την πλευρά του πως ο καιρός στη χώρα θα παραμείνει ήπιος και ανοιξιάτικος έως και το Σάββατο.

Σήμερα, Τετάρτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα διατηρηθεί κατά βάση αίθριος, με παροδικές νεφώσεις σε ορισμένες περιοχές.

Υπάρχει μικρή πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας.

Το Σάββατο αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ ενδέχεται να εκδηλωθούν λίγοι όμβροι κυρίως σε ορεινές περιοχές των δυτικών και βόρειων τμημάτων.

Πιο αξιόλογες αλλά πρόσκαιρες βροχοπτώσεις φαίνεται να επηρεάζουν τη χώρα από τη Δευτέρα προς την Τρίτη της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις των προγνωστικών μοντέλων.

🎯Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΑΠΟ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

✅Ο καιρός στη χώρα μας έως και το Σάββατο θα διατηρηθεί γενικά ήπιος και ανοιξιάτικος. Την Τρίτη και την Τετάρτη επικρατεί κατά κανόνα αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κυρίως στα… pic.twitter.com/3z959NYKy6 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 9, 2026

Ο καιρός την Πέμπτη

Γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στα δυτικά και τα νότια μέχρι το απόγευμα. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

Αλλάζει ο καιρός από την ερχόμενη εβδομάδα και γίνεται πιο φθινοπωρινός, έρχονται βροχές και ισχυροί άνεμοι – Τι λένε οι μετεωρολόγοι

Ο καιρός την Παρασκευή

Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι στα δυτικά και τα βόρεια θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις, οπότε είναι πιθανό στα βορειοδυτικά να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 2 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Αλλάζει ο καιρός από την ερχόμενη εβδομάδα και γίνεται πιο φθινοπωρινός, έρχονται βροχές και ισχυροί άνεμοι – Τι λένε οι μετεωρολόγοι

Ο καιρός το Σάββατο

Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα δυτικά, τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.