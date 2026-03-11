Κλυδωνισμοί παρατηρούνται εδώ και ημέρες στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές σε ολόκληρο τον κόσμο παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τις εικόνες από drones και πυραύλους στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, η χθεσινή «βουτιά» στις τιμές πυροδοτήθηκε εν μέρει από μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η καθοδική πορεία των τιμών του πετρελαίου εντάθηκε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης, όταν ο υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, ανήρτησε στο X: «Το Αμερικανικό Ναυτικό συνόδευσε επιτυχώς ένα δεξαμενόπλοιο μέσα από τα Στενά του Ορμούζ, διασφαλίζοντας τη ροή ενέργειας στις παγκόσμιες αγορές».

Το «μοιραίο» tweet

Η Wall Street Journal αναφέρει πως η προοπτική μιας παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης φάνηκε, έστω και στιγμιαία, να υποχωρεί. Τα futures για το πετρέλαιο, το ντίζελ και τη βενζίνη σημείωσαν πτώση, ενώ οι μετοχές εκτινάχθηκαν. Ωστόσο, το μήνυμα διαγράφηκε μέσα σε λίγα λεπτά, γεγονός που μπέρδεψε τους επενδυτές.

Το επίμαχο tweet

Λίγο αργότερα, Αμερικανοί αξιωματούχοι διευκρίνισαν ότι ο στρατός δεν συνοδεύει επί του παρόντος εμπορικά πλοία από το κρισιμότερο σημείο διέλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο.

«Το βίντεο διαγράφηκε από τον επίσημο λογαριασμό του υπουργού Ράιτ μετά τη διαπίστωση ότι συνοδευόταν από εσφαλμένη λεζάντα, την οποία είχαν επιμεληθεί στελέχη του υπουργείου Ενέργειας», δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας. Ο ίδιος πρόσθεσε πως η κυβέρνηση εξετάζει εναλλακτικές επιλογές για την επανέναρξη της κυκλοφορίας των δεξαμενόπλοιων, «συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας συνοδείας από το Ναυτικό μας».

Η ζημιά εκατομμυρίων και το «ασυγχώρητο λάθος»

Η δήλωση του υπουργού, αν και παρέμεινε αναρτημένη στα social media για μικρό χρονικό διάστημα, ήταν αρκετή για να «διαγράψει» συναλλαγές εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την Journal. Τα futures του αμερικανικού αργού (WTI) σημείωσαν στιγμιαία πτώση έως και 19%. Μέσα σε ένα διάστημα περίπου 10 λεπτών, ένα exchange-traded fund (ETF) συνδεδεμένο με τα futures πετρελαίου είδε την κεφαλαιοποίησή του να συρρικνώνεται κατά 84 εκατομμύρια δολάρια.

«Πρόκειται για ένα ασυγχώρητο λάθος», σχολίασε ο Ρόμπερτ Γιάγκερ, ειδικός σε θέματα εμπορευμάτων της Mizuho Securities.

Μεγάλο μέρος της Wall Street αναμένει μια στροφή του προέδρου Τραμπ αναφορικά με τη στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν, υπό τον φόβο ότι οι εκτοξευόμενες τιμές της ενέργειας θα βλάψουν την αμερικανική οικονομία πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Καθώς οι επενδυτές «κρέμονται» από κάθε επικεφαλίδα και οι κερδοσκόποι τροφοδοτούν τεράστιες διακυμάνσεις που προκαλούν νευρικότητα στις αγορές, ο Γιάγκερ θέτει το κρίσιμο ερώτημα: «Πού βρίσκεται το όριο μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας; Είναι δύσκολο να το πει κανείς».

Ο δείκτης MSCI Asia Pacific σημείωσε άνοδο 1,9%, καταγράφοντας κέρδη για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Καταλύτης της ανόδου αποτέλεσε το δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) προτείνει τη μεγαλύτερη αποδέσμευση αποθεμάτων αργού στην ιστορία του. Παράλληλα, τα futures των αμερικανικών δεικτών ενισχύθηκαν κατά 0,5%, ενώ το Brent υποχώρησε κατά 1% την Τετάρτη, επιχειρώντας να ισορροπήσει μετά την «κατακόρυφη» πτώση της τάξεως του 11% που σημείωσε στην προηγούμενη συνεδρίαση.