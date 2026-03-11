Κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια αντιμετωπίζει η πρώην μαζορέτα του Πανεπιστημίου του Κεντάκι, Λέικεν Σνέλινγκ, μετά τον εντοπισμό του νεογέννητου γιου της νεκρού μέσα σε ντουλάπα στο σπίτι της τον περασμένο Αύγουστο.

Η 21χρονη παραπέμφθηκε σε δίκη από σώμα ενόρκων της κομητείας Φαγιέτ, αφού το Γραφείο Ιατροδικαστών του Κεντάκι κατέληξε ότι το βρέφος είχε γεννηθεί ζωντανό και ότι η αιτία θανάτου ήταν ασφυξία από άγνωστο μηχανισμό. Η εισαγγελέας της κομητείας Φαγιέτ, Κίμπερλι Μπερντ, δήλωσε ότι οι ένορκοι ενημερώθηκαν για τα τέσσερα επίπεδα ανθρωποκτονίας πριν αποφασίσουν ότι η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια πρώτου βαθμού ήταν αυτή που θα απαγγελθεί.

Αρχικά η Σνέλινγκ κατηγορήθηκε για κακοποίηση νεκρού σώματος, παραποίηση αποδεικτικών στοιχείων και απόκρυψη γέννησης βρέφους. Η ίδια δήλωσε αθώα για αυτές τις κατηγορίες και βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό στο σπίτι της οικογένειάς της στο Τενεσί.

Μετά τη σύλληψή της αποχώρησε από το Πανεπιστήμιο του Κεντάκι και δεν αποτελεί πλέον μέλος της ομάδας STUNT. Αν κριθεί ένοχη, αντιμετωπίζει ποινή έως και 20 ετών φυλάκισης για την ανθρωποκτονία από αμέλεια, καθώς και επιπλέον 11 χρόνια για τις υπόλοιπες κατηγορίες.

Τι συνέβη τη νύχτα της γέννας

Σύμφωνα με τις αρχές, η 21χρονη γέννησε ένα αγόρι περίπου στις 4 τα ξημερώματα της 27ης Αυγούστου στο σπίτι της στο Λέξινγκτον, εκτός πανεπιστημιούπολης. Οι συγκάτοικοί της, που υποψιάζονταν ότι προσπαθούσε να κρύψει την εγκυμοσύνη της, είπαν στην αστυνομία ότι άκουσαν δυνατούς και ασυνήθιστους θορύβους από το δωμάτιό της κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Μετά τη γέννα, η Σνέλινγκ φέρεται να καθάρισε αίμα από τον χώρο, να έκανε ντους και να έφυγε από το σπίτι, παραλείποντας τα πρωινά μαθήματα και ένα προγραμματισμένο ραντεβού στην πανεπιστημιακή κλινική για να πάει σε εστιατόριο McDonald’s.

Όσο έλειπε, οι συγκάτοικοί της μπήκαν στο δωμάτιο και βρήκαν στο πάτωμα μια πετσέτα γεμάτη αίματα και μια πλαστική σακούλα με ενδείξεις τοκετού. Στη συνέχεια εντόπισαν το νεογέννητο μέσα σε μαύρη πλαστική σακούλα σε μια ντουλάπα και κάλεσαν το 911, λέγοντας ότι το μωρό ήταν «παγωμένο». Όταν η Σνέλινγκ επέστρεψε στο σπίτι, βρήκε την αστυνομία να την περιμένει και συνελήφθη.

Οι αντικρουόμενες δηλώσεις

Αρχικά η νεαρή γυναίκα είπε στους αστυνομικούς ότι το μωρό έπεσε στο πάτωμα μετά τη γέννα και ότι πίστευε πως δεν ανέπνεε ή δεν ήταν ζωντανό. Αργότερα υποστήριξε ότι λιποθύμησε «πάνω στο μωρό» και όταν ξύπνησε το είδε να γίνεται μπλε και μοβ.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, παραδέχτηκε ότι τύλιξε το μωρό «σαν μπουρίτο» και ξάπλωσε δίπλα του γιατί αυτό «της έδινε λίγη παρηγοριά εκείνη τη στιγμή». Ωστόσο η έρευνα αποκάλυψε ότι είχε πει στο ιατρικό προσωπικό πως το νεογέννητο παρουσίασε «λίγη εμβρυϊκή κίνηση» και έβγαλε έναν μικρό ήχο μετά τη γέννηση.

Η αστυνομία ανέφερε επίσης ότι η Σνέλινγκ είχε τραβήξει αρκετές φωτογραφίες κατά τη διάρκεια του τοκετού, τις οποίες διέγραψε αργότερα «σε μια προσπάθεια να κρύψει τη γέννηση».

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ενδέχεται να καταστράφηκαν και άλλες φωτογραφίες πριν από τη σύλληψή της, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.