Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας, με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσαν σε κοινές τους δηλώσεις ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος. Τα μέτρα θα είναι άμεσης εφαρμογής, θα ισχύουν προσωρινά μέχρι τις 30 Ιουνίου και αφορούν τη βιομηχανία, τα σούπερ μάρκετ, τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων και τα πρατήρια καυσίμων, όπως διευκρίνισε ο κ. Χατζηδάκης. Τα πρόστιμα θα ανέρχονται έως και 5.000.000 ευρώ.

«Μπορούμε και είμαστε αποφασισμένοι να ελέγξουμε φαινόμενα αισχροκέρδειας. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία και κάθε κατεργάρης θα κάτσει στον πάγκο του», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, ξεκινώντας τις κοινές δηλώσεις.

Όπως είπε ακόμη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, σήμερα προωθείται ήδη μία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, ώστε μέχρι το βράδυ να υπάρξει δημοσίευσή της, προκειμένου τα μέτρα να τύχουν άμεσης εφαρμογής.

«Προτεραιοποιούμε την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους θα δράσουν για να εφαρμοστεί η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου», τόνισε.

«Δεν υφίσταται κανένα θέμα επάρκειας εφοδιασμού σε όλα τα επίπεδα αλλά και ειδικά σε σχέση με την ενέργεια», είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κατά την έναρξη των ανακοινώσεων. «Θα δράσουμε όταν υπάρξει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα σε σχέση με την κρίση. Αν είχαμε την κρίση το 2019, δεν θα είχαμε τα αντίστοιχα περιθώρια. Σήμερα, όποια περιθώρια υπάρχουν οφείλονται στην πολιτική της δημοσιονομικής σοβαρότητας», είπε ακόμη.

«Η κρίση δημιουργεί έντονες αναταράξεις και αβεβαιότητα με αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει πως διέθετε ισχυρά αντανακλαστικά σε παγκόσμιες κρίσεις», επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο κ. Παπασταύρου μίλησε για προληπτικές παρεμβάσεις στην αγορά υγρών καυσίμων, σημειώνοντας ότι από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ μέχρι την 30ή Ιουνίου θεσπίζεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα.

Ειδικότερα, το περιθώριο κέρδους δεν μπορεί να είναι πάνω από 5 λεπτά ανά λίτρο στο χονδρεμπόριο, ενώ τα πρατήρια απαγορεύεται πάνω από 12 λεπτά. Ειδικά μέτρα θα υπάρξουν για τα νησιά. «Υπάρχει ιδιαίτερη πρόβλεψη για τις νησιωτικές περιοχές όπου οι εταιρείες μπορούν να επιβάλλουν ειδικό κόστος διανομής που θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση», είπε σχετικά.

«Στόχος μας είναι να διασφαλιστεί η επάρκεια. Την ίδια στιγμή αποδεικνύεται η ανθεκτικότητα που έχει η οικονομία μας. Έχουμε άμυνες που ενισχύουν την ανθεκτικότητά μας στις διακυμάνσεις αυτές. Έχουμε ανθεκτικό μείγμα με τις ΑΠΕ. Οι φετινές αυξημένες βροχοπτώσεις έχουν ενισχύσει τα υδροηλεκτρικά αποθέματα της χώρας, προσφέροντας μια τεράστια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας», επεσήμανε ακόμη.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε ότι το πλαφόν μπαίνει και στα τρόφιμα και θα ισχύσει κατ’ αρχήν έως 30 Ιουνίου, οπότε θα παρουσιαστεί σε ποιες θα παραμείνει σε ισχύ.

«Τα πρόστιμα παραβίασης φτάνουν στα 5 εκατ. ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την ποσότητα που σημειώθηκε στην αθέμιτη κερδοφορία», διευκρίνισε. Το μέτρο αφορά τρόφιμα, το εμπόριο, τα σούπερ μάρκετ και τις εταιρείες διακίνησης προϊόντων και θεωρείται ιδιαίτερα αυστηρό.

«Η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε προϊόντα σούπερ μάρκετ με ορίζοντα τριμήνου», ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα. «Δεν πρέπει αυτή η αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας», τόνισε, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διανύει τη 12η ημέρα του και προκαλεί αναταράξεις παγκοσμίως.

«Είμαστε σε επαγρύπνηση για περαιτέρω επιπτώσεις της κρίσης», τόνισε ο πρωθυπουργός.