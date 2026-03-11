Η βρετανική κυβέρνηση ενέκρινε το βράδυ της Τρίτης 10 Μαρτίου, την απαγόρευση πορείας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Κυριακή στο Λονδίνο και εμφανιζόταν ως φιλοπαλαιστινιακή, όμως οι οργανωτές της περιγράφονται από την αστυνομία ως «υποστηρικτές του ιρανικού καθεστώτος».

Είναι η πρώτη φορά από το 2012 που μια πορεία απαγορεύεται στο Λονδίνο, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία είχε ζητήσει αυτό το μέτρο εκφράζοντας φόβους για βιαιότητες σε σχέση με την πορεία και με αναμενόμενες αντιδιαδηλώσεις, με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Οι οργανωτές μπορούν ωστόσο να οργανώσουν μια «στατική» συγκέντρωση, αλλά υπό «αυστηρές προϋποθέσεις», διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ.

«Είμαι πεπεισμένη ότι αυτή η απαγόρευση είναι απαραίτητη για να προληφθούν σοβαρές διαταράξεις της δημόσιας τάξης, δεδομένου του εύρους της διαδήλωσης και των πολλών αντιδιαδηλώσεων», δικαιολόγησε η υπουργός.

Η πορεία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της «Al Quds day», της «Ημέρας της Ιερουσαλήμ».

Η πορεία αυτή «είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη διότι προέρχεται από το Ιράν και οργανώνεται στο Λονδίνο από μια οργάνωση, την Ισλαμική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία υποστηρίζει το ιρανικό καθεστώς», υπογράμμισε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία του Λονδίνου.

«Το όριο για να απαγορευθεί μια διαδήλωση είναι υψηλό και δεν παίρνουμε αυτή την απόφαση ελαφρά τη καρδία», διαβεβαίωσε. Η πορεία αυτή δημιουργεί «ιδιαίτερους κινδύνους και προκλήσεις», πρόσθεσε η αστυνομία, η οποία προβλέπει αντιδιαδηλώσεις και «ακραίες εντάσεις μεταξύ των διαφόρων παρατάξεων».

Αναφέρθηκε επίσης «στις απειλές τις οποίες αντιμετωπίζουμε στο βρετανικό έδαφος εκ μέρους του ιρανικού καθεστώτος».

Σε προηγούμενες πορείες οργανωμένες για την «Al Quds day» είχαν γίνει συλλήψεις για υποστήριξη τρομοκρατικών οργανώσεων και αντισημιτικών πράξεων, πρόσθεσε.

Οι οργανωτές της διαδήλωσης «καταδίκασαν κατηγορηματικά» την απαγόρευσή της μέσω του ιστοτόπου τους στο Ίντερνετ. Καταγγέλλουν «μια πολιτική απόφαση» και κατηγορούν την αστυνομία ότι «συνθηκολόγησε μπροστά στην πίεση του σιωνιστικού λόμπι».

Η απαγόρευση ισχύει από σήμερα στις 16:00 (τοπική ώρα, 18:00 ώρα Ελλάδας) και θα παραμείνει σε ισχύ για ένα μήνα.