Τριάντα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλημμύρες και κατολισθήσεις στη νότια Αιθιοπία, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της ζώνης Γκάμο, που βρίσκεται σε μια αγροτική περιοχή με λόφους που θεωρείται ευάλωτη στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η διοίκηση της ζώνης αυτής σε χθεσινή της ανακοίνωση εξέφρασε «τη βαθιά λύπη της μετά την απώλεια 30 ανθρώπινων ζωών που προκλήθηκε από ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν διάφορες περιοχές στη ζώνη μας, κυρίως στα υψίπεδα, εξαιτίας των κατολισθήσεων και των πλημμυρών που προκλήθηκαν».

Εν μέσω της περιόδου βροχοπτώσεων, η ανατολική Αφρική βιώνει καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις που έχουν προκαλέσει σοβαρές πλημμύρες τις τελευταίες ημέρες. Στη γειτονική Κένυα, τουλάχιστον 49 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τις δυνάμεις της τάξης, ύστερα από καταρρακτώδεις βροχές που σημειώθηκαν την Παρασκευή στην πρωτεύουσα Ναϊρόμπι και άλλες περιοχές.

News: Landslides, flash floods kill at least 30 in #Gamo Zone, South #Ethiopia region, as heavy rains hit highland areas



At least 30 people have died after landslides and flash floods triggered by heavy rainfall struck highland areas of #Gamo_Zone in the #South_Ethiopia Regional… pic.twitter.com/PURGHn2fea — Addis Standard (@addisstandard) March 11, 2026

Διάφορες επιστημονικές μελέτες επισημαίνουν την αύξηση της συχνότητας περιόδων ακραίας υγρασίας ή ξηρασίας στην ανατολική Αφρική τα τελευταία 20 χρόνια. Οι επιστήμονες προειδοποιούν εδώ και καιρό για το γεγονός ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή αυξάνει την πιθανότητα, τη διάρκεια και τη σοβαρότητα ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως οι καταρρακτώδεις βροχές.

Η διοίκηση της Γκάμο προσφέρει αυτή τη στιγμή «την απαραίτητη παρακολούθηση και στήριξη για να βοηθήσει τους πληγέντες και να αποτραπούν άλλες ζημιές», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η Γκάμο βρίσκεται στη Νότια περιφέρεια της Αιθιοπίας, μια περιοχή γνωστή για την παραγωγή φρούτων, κυρίως μπανάνας.