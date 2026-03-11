Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις αεροπορικές επιδρομές που σημειώθηκαν σήμερα στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των αρχών, ρωσική επίθεση με drones έπληξε το Χάρκοβο, ενώ ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξε κατεχόμενα εδάφη, οδηγώντας σε απώλειες αμάχων και στις δύο πλευρές.

Στο Χάρκοβο, «δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση στη συνοικία Σεβτσενκίβσκι», δήλωσε μέσω Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης του Χαρκόβου, ο Όλεχ Σινεχούμποφ.

Το κτίριο μιας επιχείρησης έπιασε φωτιά, δήλωσε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι τρεις γυναίκες και τέσσερις άνδρες τραυματίστηκαν στην πόλη, που φιλοξενεί πανεπιστήμια και βιομηχανίες και είναι κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπέστησαν τραυματισμούς λόγω της έκρηξης, διαφορετικού βαθμού σοβαρότητας», δήλωσε.

Στα ελεγχόμενα από τη Ρωσία εδάφη στη νότια περιφέρεια της Ζαπορίζια, ουκρανικό drone έπληξε όχημα κοντά στην πόλη Βασιλίβκα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι, δήλωσε μέσω Telegram ο τοπικός αξιωματούχος που έχει διοριστεί από τη Μόσχα, ο Γεβγκένι Μπαλίτσκι. Ο ίδιος δημοσιοποίησε επίσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, μια φωτογραφία που δείχνει ένα κατεστραμμένο όχημα.