Επίθεση με drones εξαπέλυσε αργά χθες, Δευτέρα, 9/3 η Ρωσία εναντίον της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας, του Χαρκόβου, αλλά και της Ντνίπρου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν περισσότεροι από 20 άνθρωποι, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ρωσικό drone έπληξε περιοχή κοντά σε πολυώροφο κτίριο κατοικιών αργά χθες το βράδυ στο Χάρκοβο, τραυματίζοντας επτά ανθρώπους.

Όπως δήλωσαν ο δήμαρχος της πόλης, Ίχορ Τερέχοβ, και η αστυνομία, από την επίθεση αυτή έσπασαν τζάμια στο κτίριο, ενώ ξέσπασε πυρκαγιά και σε οχήματα.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Τερέχοβ στο Telegram, δεύτερη ρωσική επίθεση εναντίον του Χαρκόβου προκάλεσε τον τραυματισμό τεσσάρων ανθρώπων όταν drone έπεσε σε δρόμο ανάμεσα σε κτίρια.

Στη Ντνίπρο, δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα 12χρονο αγόρι, έγραψε ο κυβερνήτης της επαρχίας, Ολεξάντρ Γκάνζα, στο Telegram.

Ο ίδιος ανήρτησε φωτογραφίες που έδειχναν συντρίμμια στους δρόμους της πόλης και κτίρια με κατεστραμμένες προσόψεις.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος της Ντνίπρου, Μπόρις Φιλάτοφ, δήλωσε ότι τουλάχιστον οκτώ πολυώροφα κτίρια υπέστησαν ζημιές από τη ρωσική επίθεση.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι η χώρα δέχθηκε επίθεση με 137 drones, εκ των οποίων τα 122 εξουδετερώθηκαν ή καταρρίφθηκαν.