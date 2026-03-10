Αποφασισμένοι να κινηθεί νομικά εναντίον των υπευθύνων του θανάτου της αγαπημένης τους Σοφίας δηλώνουν οι οικείοι της καθηγήτριας Αγγλικών που πέθανε από εγκεφαλικό στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με στενό περιβάλλον της καθηγήτριας, η γυναίκα δεχόταν bullying στο σχολείο και είχε στεναχωρηθεί πολύ, καθώς την είχαν παραπέμψει σε επιτροπή, μετά από κατηγορία για πνευματική ανικανότητα να ανταποκριθεί στα εκπαιδευτικά της καθήκοντα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως μετά από αυτή την παραπομπή η γυναίκα υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε σε ΜΕΘ.

«Σεβαστείτε το απέραντο και απρόσμενο πένθος μας»

«Σεβαστείτε το απέραντο και απρόσμενο πένθος μας. Η οικογένειά της και εγώ είμαστε αποφασισμένοι και θα κινηθούμε νομικά εναντίον των υπευθύνων του θανάτου της αγαπημένης μας Σοφίας», είπε ο σύντροφος της καθηγήτριας μιλώντας στο Mega.

«Η Σοφία ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος, με ήθος, αρχές και με πολύ όμορφη ψυχούλα. Από μία καταπληκτική, με ήθος, αρχές οικογένεια. Ο πατέρας της είναι συνταξιούχος, ήταν αρχιτέκτων. Μιλάμε για μία οικογένεια με αρχές και με σεβασμό» συμπλήρωσε.

«Πρώτα οφείλουμε να κινήσουμε κάποιες νομικές διαδικασίες. Θα κινηθούμε νομικά εναντίον όσων ήταν υπεύθυνοι» υπογράμμισε κλείνοντας.