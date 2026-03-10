Η μάχη για τον τίτλο στη Super League έχει πάρει πλέον… φωτιά, με τρεις ομάδες να διεκδικούν την κορυφή. Η ΑΕΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, έχοντας προβάδισμα δύο βαθμών έναντι του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Αν δεν υπάρξουν μεγάλες ανατροπές στις δύο τελευταίες αγωνιστικές της κανονικής διάρκειας, ο πρωταθλητής αναμένεται να κριθεί στα playoffs, όπου έχει ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή του και ο Παναθηναϊκός.

Για τον Ολυμπιακό, πάντως, υπάρχει ένα επιπλέον και ιδιαίτερα ισχυρό κίνητρο στη διεκδίκηση του τίτλου. Σε περίπτωση που οι Πειραιώτες καταφέρουν να διατηρήσουν τα σκήπτρα τους και να κατακτήσουν ξανά το πρωτάθλημα, τότε συγκεντρώνουν πολύ σοβαρές πιθανότητες να εξασφαλίσουν απευθείας συμμετοχή στη League Phase του Champions League της επόμενης σεζόν, όπως συνέβη και πέρυσι.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην κορυφή της σχετικής κατάταξης των συλλόγων που διεκδικούν μια τέτοια θέση μέσω του ευρωπαϊκού συντελεστή τους. Με βάση τη βαθμολογία που έχουν συγκεντρώσει τα τελευταία χρόνια στις διοργανώσεις της UEFA, ο Ολυμπιακός υπερέχει των υπόλοιπων ομάδων της λίστας, αφήνοντας πίσω του τη Ρέιντζερς, τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και τη Φερεντσβάρος. Αυτό σημαίνει ότι, αν στεφθεί πρωταθλητής Ελλάδας, θα έχει σημαντικό πλεονέκτημα για να μπει απευθείας στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

🚨 🇬🇷 Olympiacos are still projected to enter the Champions League directly as the Champions League titleholder replacement!



📈 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Rangers are next in line but they are currently given just a 20% to win title in Scotland.



❌ 🇩🇰 FC Copenhagen are OUT of the list as they can't…

Στην ίδια λίστα βρίσκεται και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος όμως ξεκινά από λιγότερο ευνοϊκή θέση, καθώς καταλαμβάνει την πέμπτη θέση. Για να εξασφαλίσει απευθείας συμμετοχή στο Champions League, θα πρέπει πρώτα να κατακτήσει το πρωτάθλημα και παράλληλα οι ομάδες που βρίσκονται ψηλότερα στη σχετική κατάταξη -Ρέιντζερς, Σαχτάρ Ντόνετσκ και Φερεντσβάρος- να μην τερματίσουν πρώτες στα δικά τους πρωταθλήματα.

Για τον Ολυμπιακό, αντίθετα, το σενάριο είναι σαφώς πιο απλό. Εφόσον αναδειχθεί πρωταθλητής Ελλάδας και η ομάδα που θα κατακτήσει το φετινό Champions League έχει ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στη διοργάνωση της επόμενης σεζόν μέσω του πρωταθλήματός της, τότε οι Πειραιώτες θα πάρουν το «εισιτήριο» για τη League Phase της νέας χρονιάς χωρίς να χρειαστεί να περάσουν από προκριματικούς γύρους.