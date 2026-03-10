Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ ορίστηκε νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν και διάδοχος του πατέρα του, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Ορισμένοι υποστηρικτές του καθεστώτος βγήκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν τον διορισμό ενός σκληροπυρηνικού προσώπου που είναι κοντά στο ισχυρό Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC). Ωστόσο, άλλοι Ιρανοί δεν πιστεύουν ότι η εξέλιξη αυτή θα φέρει αλλαγές.

«Ακόμη και η παραμικρή πιθανότητα αλλαγής δεν υπάρχει πλέον», δήλωσε ένας άνδρας 30 ετών στην πρωτεύουσα, Τεχεράνη. Η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων – ένα κληρικό σώμα 88 μελών που επιλέγει τον ανώτατο ηγέτη – δεν θα μπορούσε να είχε επιλέξει κανέναν άλλον πιο κοντά στον Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με τον ίδιο.

«Έτσι, όλα θα παραμείνουν τα ίδια. Δεν χρειάζεται καν να αλλάξουν τα συνθήματά τους για να υποστηρίξουν τον νέο ηγέτη», πρόσθεσε.

Εδώ και χρόνια, κυκλοφορούν φήμες ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ ασκούσε σημαντική επιρροή πίσω από τα παρασκήνια στο Ιράν. Πολλοί αναμένουν ότι θα συνεχίσει τη σκληρή πολιτική του πατέρα του.

Μια γυναίκα 20 ετών στην Τεχεράνη είπε ότι πιστεύει ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ θα είναι «ακόμα πιο καταπιεστικός από τον πατέρα του». Η ίδια είπε στο βρετανικό BBC: «Ελπίζω πραγματικά ότι η ζωή τους [των ανώτερων αξιωματούχων] θα τελειώσει στον πόλεμο, αλλιώς, αν βρεθούμε υπό την εξουσία του, θα πεθάνουμε όλοι».

Ένας άλλος κάτοικος της Τεχεράνης, 30 ετών, είπε: «Είναι εκδικητικός. Σκότωσαν τον πατέρα του και δεν θα το ξεχάσει. Αν δεν μπορεί να εκδικηθεί τις ΗΠΑ, θα εκδικηθεί εμάς τους απλούς ανθρώπους».

Από το βράδυ της Κυριακής, το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι IRINN του Ιράν μετέδιδε εικόνες από συγκεντρώσεις υπέρ του καθεστώτος που πραγματοποιήθηκαν για τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ σε διάφορες πόλεις, όπως η Τεχεράνη, η ιερή πόλη Κουμ και η βορειοανατολική πόλη Μασχάντ, γενέτειρά του.

Στις εικόνες, το πλήθος φαινόταν να κυματίζει τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ωστόσο, ο ίδιος ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ δεν έχει ακόμη εμφανιστεί δημόσια ούτε έχει εκφωνήσει ομιλία.

Μια γυναίκα δήλωσε στο κανάλι: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ευχαριστούμε τη Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων. Το χέρι του Θεού μας προστατεύει. Ο Χαμενεΐ εξακολουθεί να είναι ο ηγέτης μας».

Μια άλλη γυναίκα είπε: «Δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερα από αυτό. Οι καρδιές μας ζεστάθηκαν».

Το BBC Persian και το BBC Verify επαλήθευσαν επίσης ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή το βράδυ, το οποίο περιλάμβανε συνθήματα «Θάνατος στον Μοτζταμπά» και «Θάνατος στον λακέ» κατά του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, καθώς και συνθήματα «Αλλάχ Ακμπάρ» («Ο Θεός είναι μεγάλος») υπέρ του.

Ο 56χρονος κληρικός διατηρούσε σε μεγάλο βαθμό χαμηλό προφίλ κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του πατέρα του, αλλά υπήρχαν μακροχρόνιες φήμες για την επιρροή του στο καθεστώς.

Διπλωματικά τηλεγραφήματα των ΗΠΑ, που δημοσιεύθηκαν από το WikiLeaks στα τέλη της δεκαετίας του 2000, τον περιέγραφαν ως «την εξουσία πίσω από τις ρόμπες» του καθεστώτος, ο οποίος θεωρούνταν ευρέως ως «ικανός και δυναμικός ηγέτης». Εκτός από το ότι είναι κοντά στο IRGC, έχει κατηγορηθεί για παρέμβαση στις προεδρικές εκλογές και για διοίκηση της παραστρατιωτικής δύναμης Basij.

Μια γυναίκα 40 ετών στην Τεχεράνη είπε ότι πιστεύει ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι «χειρότερος από τον πατέρα του». «Αν είναι ζωντανός, νομίζω ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα τον βάλουν στο στόχαστρο».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ήθελε να διαδραματίσει ρόλο στην επιλογή του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν και ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ ήταν «απαράδεκτος».

Και λίγες ώρες πριν ανακοινωθεί ο διορισμός, ο Τραμπ δήλωσε ότι, χωρίς την έγκρισή του, όποιος αναλάμβανε τα ηνία «δεν θα διαρκούσε πολύ».

Το Ισραήλ εξέδωσε επίσης προειδοποίηση πριν επιβεβαιωθεί ο γιος του Αλί Χαμενεΐ ως νέος ηγέτης, δηλώνοντας ότι θα «συνεχίσει να καταδιώκει κάθε διάδοχο».