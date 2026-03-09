Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα σε κεντρική πλατεία της ιρανικής πρωτεύουσας για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στον νέο ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τον αγιατολάχ Μοζτάμπα Χαμενεΐ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Το πλήθος συγκεντρώθηκε στην πλατεία Ενγκελάμπ στην Τεχεράνη κρατώντας ιρανικές σημαίες και πορτρέτα του Μοζτάμπα Χαμενεΐ, γιου του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος κατείχε προηγουμένως τη θέση αυτή και σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν.

Η εκλογή του Μοζτάμπα Χαμενεΐ για να διαδεχθεί τον πατέρα του στη θέση του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας προκάλεσε «απελπισία» στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, δήλωσε εξάλλου σήμερα ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν Αλί Λαριτζανί.

Ο διορισμός του από την Συνέλευση Ειδικών προκάλεσε «απελπισία στους εχθρούς και τους πολεμοχαρείς», σημείωσε ο Λαριτζανί σε ανάρτησή του στο X.