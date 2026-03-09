«Στέλνουμε ένα κοινό, ξεκάθαρο, ηχηρό, αποφασιστικό μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης. Ένα σαφές μήνυμα ότι η Κύπρος της ευρωπαϊκής οικογένειας, δεν είναι και δεν θα μείνει ποτέ μόνη. Η ασφάλεια του νησιού αποτελεί προτεραιότητά μας. Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις κινήθηκαν πρώτες για να δώσουν το παρών, βρέθηκαν αμέσως στην Κύπρο, και είναι ιστορικό το γεγονός πως η πρώτη αποστολή της φρεγάτας «Κίμων» είναι εδώ» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Πάφο μετά το πέρας της τριμερούς συνάντησης με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν όπου συζητήθηκε η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Ακολούθως ευχαρίστησε τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για την απόφασή του να παραστεί στην Κύπρο, υπενθυμίζοντας ότι οι στρατηγικές συμφωνίες είναι σημαντικές πως η στρατηγική σχέση Ελλάδος – Γαλλίας «δοκιμάστηκαν στην πράξη, αντανακλούν την ουσία της ρήτρας άμυνας της Συνθήκης της Ε.Ε. Η Ευρώπη παραμένει μία υπεύθυνη δύναμη, ικανή να συνδιαμορφώσει τις παγκόσμιες εξελίξεις. Το Ιράν θα πρέπει να εγκαταλείψει τις πολιτικές του φιλοδοξίες, ενώ θα πρέπει να διασφαλιστεί η ασφάλεια του Λιβάνου».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός για τον επαναπατρισμό Ελλήνων που βρίσκονταν στην εμπόλεμη ζώνη, υπογραμμίζοντας πως «θα πρέπει να στηρίξουμε την κυβέρνηση του Λιβάνου, να απορρίψουμε ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις κυρίως στον νότιο Λίβανο». Και πρόσθεσε με νόημα: «Κάθε σπιθαμή ευρωπαϊκού εδάφους είναι απαραβίαστη. Οι κινήσεις μας είναι αμιγώς αμυντικές, μακριά από οποιαδήποτε πολεμική εμπλοκή. Σκοπός μας είναι η αμυντική θωράκιση ενός κράτους – μέλους που βρίσκεται σε απειλή. Ο κόσμος μας βιώνει μια πρωτοφανή αναταραχή, με άγνωστες συνέπειες». Έκλεισε μάλιστα τις δηλώσεις του, απευθυνόμενος προς τον κυπριακό λαό λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αδέλφια μας, βρίσκομαι σήμερα εδώ. Θα είμαστε παρόντες έστω και μόνοι, όμως στο πλευρό σας σήμερα δεν είμαστε μόνο εμείς, είμαστε πολλοί, γιατί η Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο».