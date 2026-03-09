Σχέδια για τη δολοφονία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να είχε οργανώσει το Ιράν τα τελευταία τουλάχιστον πέντε χρόνια, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post. Όπως αναφέρεται, οι ιρανικές αρχές είχαν συγκροτήσει πολλαπλές «ομάδες θανάτου» με στόχο την εξόντωση του αμερικανού προέδρου.

Οι πληροφορίες που αποκαλύφθηκαν στο πλαίσιο ερευνών των αμερικανικών αρχών δείχνουν ότι το 2024 αποτράπηκαν τουλάχιστον δύο απόπειρες δολοφονίας. Τα σχέδια, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συνδέονταν με δίκτυο κατασκόπων που φέρονται να δρούσαν για λογαριασμό του Ιράν, πριν από τις στρατιωτικές επιθέσεις στην Τεχεράνη και τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και συνεργατών του.

Ο Yigal Carmon, συνταξιούχος συνταγματάρχης των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και ειδικός σε θέματα τρομοκρατίας, δήλωσε στη New York Post ότι το Ιράν λειτουργούσε με τρόπο παρόμοιο με οργανωμένο έγκλημα.

«Είναι δολοφόνοι, όπως η μαφία. Διατηρούν λίστα με ανθρώπους που θέλουν νεκρούς και έχουν στείλει πολλούς κατασκόπους τους για να οργανώσουν τις δολοφονίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε μία από τις περιπτώσεις, ένας πράκτορας φέρεται να έλαβε εντολή να συγκροτήσει «ομάδα θανάτου» και να καταρτίσει σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ την περίοδο που βρισκόταν ακόμη σε προεκλογική εκστρατεία. Ο ίδιος στρατολόγησε δύο εκτελεστές στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι τελικά συνελήφθησαν πριν προλάβουν να προχωρήσουν στην υλοποίηση του σχεδίου.

Σύμφωνα με τα έγγραφα της έρευνας, ο κατάσκοπος Farhad Shakeri ανέφερε ότι έλαβε εντολή από Ιρανούς αξιωματούχους να οργανώσει τη δολοφονία στις 7 Οκτωβρίου 2024. Όταν συζητήθηκε το κόστος της επιχείρησης, ένας αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης φέρεται να απάντησε πως «έχουμε ήδη ξοδέψει πολλά… τα χρήματα δεν αποτελούν πρόβλημα».

Ο Σακέρι φέρεται να προσέλαβε δύο άνδρες από τη Νέα Υόρκη, τον Carlisle ‘Pop’ Rivera και τον Jonathan Loadholt. Αρχικά τους είχε υποσχεθεί αμοιβή 100.000 δολαρίων για τη δολοφονία ακτιβιστή που αντιτασσόταν στο ιρανικό καθεστώς. Ωστόσο, οι αρχές τους συνέλαβαν πριν προχωρήσουν στο σχέδιο. Ο Rivera καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκισης, ενώ ο Loadholt αναμένεται να δικαστεί τον επόμενο μήνα.

Ο Farhad Shakeri κατηγορήθηκε ερήμην από το FBI, καθώς παρέμενε στο Ιράν. Αυτή την εβδομάδα, αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξουδετέρωσαν στην Τεχεράνη τον βασικό «αρχι-σχεδιαστή» των απόπειρων δολοφονίας. Οι αρχές εκτιμούν ότι επρόκειτο είτε για τον Σακέρι είτε για τον προϊστάμενό του, Rahman Mokadam, επικεφαλής ειδικής μονάδας των Φρουρών της Επανάστασης.

Μια δεύτερη απόπειρα δολοφονίας αποδίδεται στον Πακιστανό υπήκοο Asif Merchant, ο οποίος φέρεται να είχε συμφωνήσει να λάβει έως και 1 εκατομμύριο δολάρια για την ολοκλήρωση της επιχείρησης.

Ο Merchant ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες προσποιούμενος τον έμπορο ρούχων, με στόχο να στρατολογήσει ομάδα εκτελεστών. Ωστόσο, τα άτομα που προσπάθησε να προσλάβει ήταν στην πραγματικότητα πράκτορες του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών.

Κατά τη διάρκεια της δίκης του στο Μπρούκλιν, υποστήριξε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούσαν την οικογένειά του στο Ιράν, αναγκάζοντάς τον να συμμετάσχει στο σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ αλλά και άλλων αμερικανών πολιτικών.

Ο Merchant κατηγορείται για τρομοκρατία και σύναψη συμβολαίου δολοφονίας και αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης, ενώ η ημερομηνία της δίκης του δεν έχει ακόμη οριστεί.