Καλεσμένη στο πόντκαστ της πρώην δημοσιογράφου του Fox News Μέγκαν Κέλι ήταν η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν. Η Αμερικανίδα πολιτικός και επιχειρηματίας, αναδείχθηκε ως η πιο ένθερμη υποστηρίκτρια του κινήματος MAGA και υπηρέτησε ως βουλευτής στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Η.Π.Α. από το 2021 έως την παραίτησή της το 2026. Από φανατική υποστηρίκτρια του προέδρου Τραμπ, εκτινάχθηκε στην αντίπερα όχθη όταν ο Τραμπ δεν της έδωσε την ευκαιρία να διεκδικήσει μια θέση στη Γερουσία. Οι δύο γυναίκες φάνηκαν να πλέουν στο ίδιο μήκος κύματος, στηλιτεύοντας την αλλαγή πλεύσης του Τραμπ αναφορικά με την έναρξη νέων πολέμων.



Το «No more foreign wars» (Όχι άλλοι πόλεμοι στο εξωτερικό) που πίστεψαν και υποστήριξαν οι εκφραστές του κινήματος MAGA, με πρωτεργάτρια την Γκριν, μοιάζει να πηγαίνει περίπατο. Η δημοσιογράφος, αφού ανέφερε την πρόθεση του Τραμπ να είναι η Κούβα ο επόμενος στόχος του, στη συνέχεια παρουσίασε ένα βίντεο από πολύ πρόσφατη ομιλία του πρώην πρωθυπουργού του Ισραήλ Ναφτάλι Μπένετ σε μία διάσκεψη για επικεφαλής μεγάλων αμερικανο-εβραϊκών οργανώσεων στην Ιερουσαλήμ (17 Φεβρουαρίου 2026).

«Μια νέα τουρκική απειλή αναδύεται. Θέλω να είμαι πολύ σαφής. Η Τουρκία και το Κατάρ έχουν αποκτήσει επιρροή στη Συρία, επιδιώκουν επιρροή και αλλού σε όλη την περιοχή. Και από εδώ προειδοποιώ: η Τουρκία είναι το νέο Ιράν. Ο Ερντογάν είναι εκλεπτυσμένος, επικίνδυνος και προσπαθεί να περικυκλώσει το Ισραήλ. Την ώρα που κάποιοι υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί ήταν στα μισθολόγια του Κατάρ, το Κατάρ και η Τουρκία θρέφουν το τέρας της ισλαμικής αδελφότητας που μεγαλώνει και ενδεχομένως να γίνει τόσο επικίνδυνο όσο αυτό που δημιούργησε το Ιράν. Η Τουρκία και το Κατάρ αποκτούν επιρροή όχι μόνο στη Συρία, αλλά και στη Γάζα, από την μπροστινή πόρτα και παντού, και προσπαθούν να δημιουργήσουν έναν νέο κλοιό. Η Τουρκία προσπαθεί να στρέψει τη Σαουδική Αραβία εναντίον μας και να εδραιώσει έναν εχθρικό σουνιτικό άξονα με το πυρηνικό Πακιστάν» είπε ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ.



«Πού θα καταλήξει αυτό;» ρώτησε η Μέγκαν Κέλι, με την Γκριν να απαντά ότι η ισραηλινή κυβέρνηση προσπαθεί να ξεκινήσει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. «Είναι εντελώς εκτός ελέγχου, δεν θα τελειώσει ποτέ ο πόλεμος. Ο πόλεμος θα συνεχιστεί όταν το Ισραήλ πιέζει τις Ηνωμένες Πολιτείες και απαιτεί από τις Η.Π.Α. να διεξάγουν πόλεμο μαζί τους εναντίον – ποιος ξέρει – ποιου επόμενου» τόνισε η Γκριν. Και συνέχισε λέγοντας: «Όταν παρακολουθούμε ένα βίντεο σαν αυτό, με τον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ, το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι το στρατιωτικό βιομηχανικό κατεστημένο, αυτοί οι τύποι που ανάβουν τα πούρα τους, πίνουν το ουίσκι τους και χτυπάνε ο ένας τον άλλον στην πλάτη, γιατί το μόνο που σκέφτονται είναι πόσα χρήματα θα βγάλουν από τους Αμερικανούς φορολογούμενους, φτιάχνοντας βόμβες, κατασκευάζοντας νέα αεροσκάφη και νέα drones, απλώς για να σκοτώνουν ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, ενώ οι Αμερικανοί πολίτες το μόνο που θέλουν είναι να μπορούν να αντέξουν να αγοράσουν ένα σπίτι και να πληρώσουν για ασφάλιση υγείας και να ζήσουν με ένα μόνο εισόδημα οικογένειας».



Αυτό που εξόργισε την πρώην βουλευτή του ρεπουμπλικανικού κόμματος είναι το γεγονός που αποκαλύπτει και ο πρώην πρωθυπουργός. Αντί να είναι ορατό ένα τέλος του πολέμου, με συγκεκριμένες διεκδικήσεις για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, τα σχέδια του Τραμπ φαίνεται να συνεχίζουν και να μεταφέρονται προς την Κούβα, σε στυλ «προσεχώς ο επόμενος πόλεμος», ενώ από την πλευρά των Ισραηλινών ο πόλεμος φαίνεται να επεκτείνεται στον επόμενο ορκισμένο εχθρό του, που δεν είναι άλλος από τον γείτονά μας Ερντογάν.



Και οι δύο γυναίκες που ανήκουν ξεκάθαρα στον Ρεπουμπλικανικό ζωτικό χώρο, σχολίασαν επικριτικά την διάθεση των Ισραηλινών να «σύρουν την Αμερική σε ατελείωτους πολέμους», βγάζοντας από τη μέση έναν προς έναν όλους τους «εχθρούς» του Ισραήλ, που, μπορεί στην περίπτωση του Ιράν να είναι κοινή η επιθυμία της εξόντωσης του καθεστώτος και από τις ΗΠΑ και από το Ισραήλ, στην περίπτωση όμως της Τουρκίας δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι οι Αμερικανοί έχουν την ίδια στόχευση. Οι Αμερικανοί έχουν δείξει στο παρελθόν πως θεωρούν την Τουρκία «απαραίτητο σύμμαχο», όπως για παράδειγμα στην υπόθεση της Συρίας. Ο φόβος όμως είναι διάχυτος και εκφράζεται με την αγωνία της φράσης της Γρκιν «Είναι εκτός ελέγχου, ο πόλεμος δεν θα τελειώσει ποτέ». Από το «No more foreign wars» (Όχι άλλοι πόλεμοι στο εξωτερικό), φτάσαμε στο εκ διαμέτρου αντίθετο άκρο του «Endless wars» (Ατελείωτοι πόλεμοι).



Ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά την διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε χθες στους Times of Israel τηλεφωνικά, δήλωσε ότι την απόφαση για το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν, θα την πάρει «αμοιβαία» με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου, εξηγώντας πως ο Νετανιάχου θα έχει λόγο όσον αφορά την επίλυση της σύγκρουσης. Βούτυρο στο ψωμί των επικριτών της σχέσης ΗΠΑ-Ισραήλ. Αν οι Ρεπουμπλικάνοι αρχίζουν να κινητοποιούνται απέναντι στις ορέξεις του Τραμπ αλλά και των Ισραηλινών, δεν είναι διόλου απίθανο να συνταχτούν μαζί με τους Δημοκρατικούς οργανωμένα και να καταφέρουν σοβαρό πλήγμα στην αξιοπιστία του προέδρου, όπως έκαναν και στην υπόθεση Έπστιν. Η Χίλαρι Κλίντον στην κατάθεση της στην επιτροπή που ερευνά τον Έπστιν, επανέλαβε τις δηλώσεις της Μάρτζορι Τέιλορ Γκρίν για τη δημοσιοποίηση των αρχείων του.



Δύο γυναίκες που μέχρι πρότινος δεν είχαν καμία ταύτιση απόψεων, βρέθηκαν να συνασπίζονται, έστω και για ένα μόνο θέμα, εναντίον της παντοκρατορίας του προέδρου. Ένα θέμα ο Έπστιν, ένα δεύτερο θέμα ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραηλ- Ιράν, στο τρίτο θέμα που θα ταυτιστούν οι απόψεις Δημοκρατικών και MAGA πολιτευτών, το αυτί του προέδρου θα αρχίσει να ιδρώνει επικίνδυνα.