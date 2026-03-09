Έντονες αντιδράσεις και χιλιάδες σχόλια έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες το hashtag #SendBarron, το οποίο έγινε viral στα social media εν μέσω της κλιμάκωσης της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν.

Το hashtag αναφέρεται στον 19χρονο Μπάρον Τραμπ, γιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Πολλοί χρήστες του διαδικτύου, κυρίως με σατιρική διάθεση, σχολιάζουν ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες στείλουν στρατιώτες σε χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν, τότε θα έπρεπε να στρατευθούν και τα παιδιά των πολιτικών ηγετών.

Η διαδικτυακή αυτή συζήτηση φούντωσε καθώς η στρατιωτική επιχείρηση «Επική Οργή» διανύει ήδη τη δέκατη ημέρα της, με τις ανησυχίες για ενδεχόμενη κλιμάκωση σε ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή να αυξάνονται.

Η viral καμπάνια επανέφερε στο προσκήνιο μια παλιά συζήτηση σχετικά με το αν τα παιδιά προέδρων ή αντιπροέδρων θα έπρεπε να υπηρετούν σε πολεμικές ζώνες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο John Eisenhower, γιος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Dwight D. Eisenhower, ο οποίος είχε υπηρετήσει στον Πόλεμο της Κορέας.

Ωστόσο, σε άρθρο του το 2008 είχε υποστηρίξει ότι τα παιδιά των προέδρων δεν θα πρέπει να συμμετέχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επιπλέον πολιτικές και ηθικές πιέσεις στον εκάστοτε αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων.

Όπως είχε επισημάνει, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήδη φέρει την ευθύνη για τη ζωή εκατομμυρίων στρατιωτών και δεν θα έπρεπε να επωμίζεται και τον προσωπικό κίνδυνο που θα αφορούσε το ίδιο του το παιδί.

Το… πρακτικό ζήτημα με το ύψος του Barron Trump

Πέρα από την πολιτική διάσταση, στο διαδίκτυο δεν έλειψαν και τα δηκτικά σχόλια σχετικά με το ύψος του Μπάρον Τραμπ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο γιος του προέδρου των ΗΠΑ ξεπερνά τα δύο μέτρα σε ύψος και βρίσκεται πολύ κοντά στο ανώτατο όριο για ένταξη στον αμερικανικό στρατό, το οποίο αγγίζει περίπου τα 2,03 μέτρα.

Αν και θεωρητικά θα μπορούσε να υπάρξει κάποια εξαίρεση, αρκετοί χρήστες των social media σχολιάζουν ότι το ύψος του θα μπορούσε να δημιουργήσει πρακτικές δυσκολίες για τη συμμετοχή του σε ορισμένα στρατιωτικά συστήματα, όπως μαχητικά αεροσκάφη ή τεθωρακισμένα οχήματα.

Η συζήτηση γύρω από το hashtag συνεχίζει να απασχολεί το διαδίκτυο, αντικατοπτρίζοντας τις ανησυχίες αλλά και τη σάτιρα που συχνά συνοδεύει τις γεωπολιτικές εξελίξεις.