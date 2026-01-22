Φίλη του Μπάρον Τραμπ κατέθεσε σε δικαστήριο του Λονδίνου ότι ο 19χρονος γιος του Ντόναλντ Τραμπ της έσωσε τη ζωή, όταν κάλεσε την αστυνομία αφού την είδε να ξυλοκοπείται από τον πρώην σύντροφό της κατά τη διάρκεια κλήσης στο FaceTime, σύμφωνα με σχετική αναφορά. Το όνομα της γυναίκας δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα.

Η γυναίκα κατέθεσε στο Crown Court του Snaresbrook ότι τον περασμένο Ιανουάριο τηλεφώνησε στον Μπάρον Τραμπ τη στιγμή που ο πρώην σύντροφός της, Ματβέι Ρουμιάντσεφ, 22 ετών, φέρεται να άρχισε να τη χτυπά από ζήλια για τη φιλία της με τον γιο του προέδρου των ΗΠΑ. Ο Μπάρον Τραμπ επικοινώνησε άμεσα με τις Αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο, λέγοντας στον τηλεφωνητή έκτακτης ανάγκης: «Μόλις δέχθηκα μια κλήση από μια κοπέλα που γνωρίζω. Τη χτυπούν».

Αφού έδωσε τη διεύθυνσή της, πρόσθεσε: «Είναι πραγματικά επείγον, σας παρακαλώ. Δέχθηκα κλήση από εκείνη και ένας άνδρας τη χτυπούσε», σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ. Στο δικαστήριο προβλήθηκε επίσης υλικό από κάμερα σώματος των αστυνομικών κατά την άφιξή τους στο σημείο, στο οποίο ακούγονται οι αστυνομικοί να ενημερώνουν τη γυναίκα ότι κάποιος από τις Ηνωμένες Πολιτείες είχε επικοινωνήσει μαζί τους.

«Είμαι φίλη με τον Μπάρον Τραμπ, τον γιο του Ντόναλντ Τραμπ», είπε η γυναίκα στις Αρχές, εξηγώντας ότι είχε καλέσει νωρίτερα τον Μπάρον Τραμπ μέσω FaceTime. Στο ίδιο υλικό, ένας αστυνομικός ακούγεται να λέει σε συνάδελφό του: «Οπότε προφανώς αυτός ο πληροφοριοδότης από την Αμερική είναι πιθανότατα ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ».

Οι αστυνομικοί ζήτησαν στη συνέχεια από τη γυναίκα να καλέσει ξανά τον Μπάρον Τραμπ για να επιβεβαιώσει όσα τους είχε πει. Στο βίντεο ακούγεται να λέει: «Γεια σου, Μπάρον — κάλεσες την αστυνομία ή κάτι τέτοιο;», με τον ίδιο να απαντά: «Έβαλα κάποιον να καλέσει την αστυνομία».

Σε κατάθεσή του, ο Μπάρον Τραμπ περιέγραψε τη σύντομη, 15 δευτερολέπτων κλήση: «Με κάλεσε. Σήκωσα το τηλέφωνο περιμένοντας έναν ευχάριστο χαιρετισμό ή κάτι τέτοιο. Είδα μόνο το ταβάνι και άκουγα ουρλιαχτά. Μπορούσα να δω το κεφάλι ενός άνδρα στην οθόνη και μετά η κάμερα γύρισε σε εκείνη, που έκλαιγε και δεχόταν χτυπήματα». Πρόσθεσε επίσης: «Σας κάλεσα, αυτό ήταν το καλύτερο που μπορούσα να κάνω. Δεν επρόκειτο να ξανακαλέσω και να τον απειλήσω, γιατί αυτό θα έκανε την κατάσταση χειρότερη».

Κατά τη διάρκεια της αντεξέτασης, η γυναίκα ερωτήθηκε για τον ισχυρισμό της ότι ο Μπάρον Τραμπ της «έσωσε» τη ζωή, επιμένοντας στη θέση της, σύμφωνα με τον Independent. «Με βοήθησε να σωθεί η ζωή μου. Εκείνη η κλήση ήταν σαν σημάδι από τον Θεό εκείνη τη στιγμή», δήλωσε. Η ίδια κατέθεσε επίσης στους ενόρκους ότι ο Ματβέι Ρουμιάντσεφ της επιτέθηκε, μεταξύ άλλων και με στραγγαλισμό, μετά από καβγά που είχαν τον Ιανουάριο.

Μήνες αργότερα, κατέθεσε επιπλέον καταγγελία στην αστυνομία ότι τη βίασε δύο φορές, με τη δεύτερη να φέρεται να έχει συμβεί λίγες ώρες πριν από την επέμβαση της αστυνομίας για την επίθεση του Ιανουαρίου, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ. Ο Ματβέι Ρουμιάντσεφ αρνείται τις κατηγορίες για επίθεση, πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης (ABH), δύο κατηγορίες βιασμού, εσκεμμένο στραγγαλισμό και παρεμπόδιση της απονομής Δικαιοσύνης.